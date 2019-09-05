Назван признак скорого инфаркта

Серьезным фактором риска, приводящим к инфаркту миокарда является избыточная масса в подростковом возрасте. Такую зависимость выявили шведские ученые у мужчин.

Как сообщает Европейское общество кардиологов, исследование проводилось среди 1 668 921 юноши в возрасте 18 лет. Все они родились в 1950 - 1987 годах и поступили на военную службу. При этом новобранцы проходили медобследование по различным параметрам.

Здоровье этих мужчин отслеживалось с 1969 по 2016 год. В результате было зафиксировано 22 412 сердечных приступов, которые произошли в среднем в возрасте 50 лет. Проведенное исследование показало, что высокий индекс массы тела в юношестве значительно повышает риск сердечного приступа в зрелом возрасте.

Специалисты отмечают, что исследование проводилось только среди мужчин. Тем не менее, полученные результаты являются поводом для принятия профилактических мер.

"Поскольку распространенность избыточного веса и ожирения среди молодых людей продолжает расти, мы можем наблюдать более высокие показатели сердечных приступов и инсультов в будущем. Родителям, школам и политикам необходимо предпринять срочные меры, чтобы остановить эпидемию ожирения среди детей и молодежи", - резюмирует автор исследования, доктор Мария Аберг из Гетеборгского университета.