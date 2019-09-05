Названы болезни, от которых чаще умирают в богатых и бедных странах

В некоторых богатых и развивающихся странах именно рак, а не сердечно-сосудистые заболевания, является основной причиной смерти у пациентов в возрасте от 35 до 70 лет. Это результат крупного эпидемиологического исследования PURE, представленный на Европейском конгрессе кардиологов в Париже.

В исследовании, которое длилось почти 10 лет, участвовали 162 534 пациента из 21 страны на пяти континентах.

Эксперты наблюдали за участниками эксперимента из трех групп стран: богатых (например, Канада и Швеция); стран со средним уровнем дохода (Китай, Польша, Турция); бедных стран (Индия, Танзания).

Ученые, основываясь на текущей статистике, сделали неутешительный вывод: в среднем среди людей в возрасте от 35 до 70 лет в богатых странах смертность от рака примерно в два раза выше, чем от сердечно-сосудистых заболеваний (40%).

И на этом тревожные новости не заканчиваются. "Вероятно, - говорится в отчете, - через несколько десятилетий рак станет основной причиной смертей во всем мире".

Смертность, связанная с сердечно-сосудистыми заболеваниями в возрастной группе 35-70 лет, примерно в два с половиной раза чаще встречается в более бедных странах, чем в богатых, хотя, казалось бы, в промышленно развитых странах значительно больше факторов риска для появления таких заболеваний. Причина, по всей вероятности, - в отсутствии должной медицинской помощи в бедных странах.

Ученые изучили, какие факторы риска могли быть причиной заболеваний в соответствующих группах стран. Например, в богатых странах, согласно исследованию, 70% причин сердечно-сосудистых заболеваний - это ожирение, отсутствие физической активности и высокое артериальное давление. В более бедных странах - плохая экология, низкий уровень образования пациентов, плохое питание.

Тем не менее, исследователи предупреждают, что при интерпретации данных следует соблюдать осторожность, поскольку результаты PURE не могут быть обобщены для всех стран мира.

Подробнее о результатах исследования можно прочитать в журнале The Lancet.