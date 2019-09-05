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05.09.2019 06:00

Названы два фактора, которые приведут доллар к 68 рублям

Текст: Георгий Панин
Катя Френкель, руководитель аналитического департамента компании "ФинИст", специально для "Российской газеты":
Фото: Александр Демьянчук/РИА Новости Фото: Александр Демьянчук/РИА Новости
Фото: Александр Демьянчук/РИА Новости

- Для рубля на этой неделе есть два основных фактора, которые будут задавать тон движению в ближайшей перспективе. Это уже размещенные облигации федерального займа и заседание ЦБ РФ в пятницу.

Фото: Istock
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Первый - аукцион по размещению, который прошёл, скорее всего, удачно. Минфин объявил о размещении всего одного выпуска с датой погашения 2039 год на общую сумму 20 миллиардов рублей. Официальных данных на вечер 4 сентября не было, но наиболее вероятно, что спрос был чрезмерно повышен, ведь политика ЦБ РФ направлена на снижение процентной ставки, а значит у иностранных инвесторов была последняя возможность попасть под выгодный процент размещения. Курс доллара и евро по отношению к рублю снижались до аукциона - еще одно подтверждение, что бумаги разместили - спрос на рубли накануне вырос.

В четверг будут объявлены данные индекса потребительских цен. В прошлом месяце годовая инфляция составила 4,6 процента и, если мы завтра увидим снижение этого показателя, то с вероятностью 80 процентов можно ожидать и снижение Центробанком процентной ставки до 7 процентов.

Также в пятницу выходят данные с рынка труда США, один из ключевых показателей для американской экономики. Впрочем, корреляции данных с движением валютных пар доллар/рубль и евро/рубль за последние два года - не наблюдалось. Поэтому не ожидается явного влияния на валюты по этой новости и на этот раз. В связи с тем, что аукцион размещения ОФЗ уже позади, а заседание банка впереди, в четверг ожидается падение спроса на рубли, и достижение долларом диапазона 66,75-67,00 рублей, евро 74,00-74,20 рублей.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Если ЦБ РФ изменит процентную ставку в пятницу, можно ожидать пробитие сопротивления в 67 рублей за доллар и консолидацию выше этой отметки. Целью этого движения может стать уровень 68 рублей и 75 рублей за доллар и евро соответственно. Если же ЦБ РФ ставку оставит без изменения на уровне 7,25 процента, то у доллара сохранится диапазон 65,00-66,00 рублей, евро останется во флете (диапазоне) 72,00-74,00.

Как мы видим, у рубля больше факторов, которые давят на российскую валюту. Также внешним фоном негатив создаётся уже действующими санкциями, неопределенностью в переговорах США и Китая о пошлинах, которые давят на рынки развивающихся стран в целом. Мировые цены на нефть не растут, и не дают поддержки рублю. Если подводить итоги, то есть много факторов, ослабляющих рубль (какие-то влияют в большей степени, какие-то в меньшей), и практически нет событий, которые бы рубль укрепляли, поэтому и надежд на укрепления в ближайшей перспективе нет никаких.

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