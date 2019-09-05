Названы темы итогового сочинения для 11-классников

Министр просвещения Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения. Среди них "Война и мир - к 150-летию великой книги", "Надежда и отчаяние", "Добро и зло", "Гордость и смирение", "Он и она". Они утверждены Советом по вопросам проведения итогового сочинения под председательством Натальи Дмитриевны Солженицыной

"Мне близки темы "Надежда и отчаяние", "Он и она", поднимающие важные вопросы человеческих взаимоотношений, - рассказала Ольга Васильева. - Желаю каждому выпускнику раскрыть себя. Те, кто тяготеет к книгам, кто любит литературу, несомненно, добьются успеха".

Напомним: итоговое сочинение - это допуск к ЕГЭ. В декабре сочинение будут писать все 11-классники. В рамках объявленных направлений Рособрнадзор должен разработать конкретные темы, которые станут известны за 15 минут до начала испытания. Работы оцениваются в формате "зачет" -"незачет". Дети с ограниченными возможностями здоровья смогут выбрать вместо сочинения изложение. Для тех, кто не справится с заданием, есть возможность пересдачи.