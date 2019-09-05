Бензин должен быть не только качественным, но и доступным по цене. Фото: Евгения Евреинова

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) удовлетворила ходатайство министерства экономики КР об отсрочке до 2023 года введения в действие на территории республики технического регламента "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту".

Преференции поддержат

В минэкономики заявляют, что новые преференции помогут поддержать местных производителей нефтепродуктов.

- К 2021 году Киргизия должна полностью перейти на производство только высокоэкологичного топлива классов Евро-4 и Евро-5. Однако есть риск, что к указанной дате все требуемые технологические преобразования на нефтеперерабатывающих заводах не будут завершены. Сейчас в республике действуют семь НПЗ, все они ведут работу по поиску инвесторов и модернизации производства для выполнения требований регламента. Поэтому министерство инициировало продление переходного периода до 2023 года, - говорится в официальном сообщении ведомства.

Против введения отсрочки выступали республиканские нефтетрейдеры. По словам эксперта торгово-промышленной палаты КР Элдара Касымова, они видели прекрасную возможность увеличить объемы поставок в Киргизию более чистых видов горюче-смазочных материалов.

Что же касается местных нефтепереработчиков, то, по словам эксперта, ранее им уже давали время - четыре года - на проведение модернизации, чтобы НПЗ могли производить топливо классов К4 и К5. "Они не воспользовались той отсрочкой, воспользуются ли следующей?" - спрашивает Элдар Касымов.

При этом работать по новым правилам оказались не готовы не только местные нефтеперерабатывающие заводы, но и государственные структуры. К примеру, в стране до сих пор не создали лабораторию контроля качества ГСМ. А ведь надо не только оснастить ее всем необходимым оборудованием, она еще должна пройти аккредитацию в соответствии со стандартами Евразийского экономического союза.

В поисках инвестора

Сегодня отсутствие необходимых производственных мощностей - это лишь одна "ахиллесова пята" нефтепереработчиков КР. Есть и вторая - нехватка сырья.

В декабре 2018 года в Москве состоялась встреча зампредседателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР Жыргалбека Сагынбаева с заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным. На переговорах, в том числе, согласовывались объемы и номенклатура ГСМ, завозимых в Киргизию из России. Стороны подписали индикативные балансы для беспошлинных поставок горюче-смазочных материалов, в том числе и сырой нефти. Однако, как оказалось, существует проблема ее распределения в самой республике.

- Индикативный баланс подписывали и раньше, однако поставки сырой нефти шли с трудом, при этом предпочтение отдавалось только одному предприятию, куда направлялась большая часть сырья, - рассказал представитель одного из местных НПЗ Аркадий Крупнов. - Другие же пытались искать сырье сами. Но если будет работать только один завод, то о каком возрождении нефтеперерабатывающего сегмента экономики в КР вообще может идти речь? Между тем нефтепереработка вполне могла бы стать бюджетобразующей отраслью, если бы власти были заинтересованы в этом.

Как утверждают в министерстве экономики, сегодня НПЗ могут найти инвесторов, готовых вложить средства в модернизацию. Однако сами нефтепереработчики в этом не уверены. По их мнению, политическая нестабильность в стране серьезно повлияла на инвестиционную привлекательность Киргизии, и иностранцы не торопятся вкладывать деньги в какие-либо проекты. Взять же многомиллионный кредит в банке нереально.

В наши дни в республике официально работают несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов. Все они обеспечены сырьем лишь на треть. При этом мощности отечественных предприятий по переработке сырой нефти таковы: Кара-Балтинский НПЗ - 800 тысяч тонн в год, Джалал-Абадский - 500, Токмокский - 400, Кеминский - 300 и Таш-Кумырский - 150 тысяч тонн.

Дефицит топлива

"Бензиновый вопрос" на днях будут поднимать и в парламенте. Как сообщил "РГ" глава комитета по топливно-энергетическому комплексу Кожобек Рыспаев, в споре, нужна ли Киргизии отсрочка введения в действие технического регламента, не были учтены некоторые важные моменты.

- Ситуацию с местными нефтеперерабатывающими заводами будем рассматривать в самое ближайшее время, - сообщил депутат. - Сначала в комитете, куда планируем позвать представителей правительства. Дело в том, что мы еще год назад давали поручение кабинету министров пригласить независимых экспертов, чтобы они просчитали ситуацию. Ведь ни для кого не секрет, что если запретить импорт в страну бензина класса Евро-3, может возникнуть его дефицит, что спровоцирует рост цен не только на ГСМ, но и на другие товары.

Как утверждает Кожобек Рыспаев, не все российские компании способны поставлять в Киргизию ГСМ класса Евро-4 и Евро-5, и нефтетрейдеры КР могут потерять наработанные годами контакты с производителями Евро-3.

Сейчас они завозят топливо более чем 19 нефтеперерабатывающих заводов, но если требования по обязательному введению норм использованияЕвро-4 и 5 вступят в силу, то количество поставщиков снизится до четырех. При таком раскладе может сложиться ситуация, когда во время проведения полевых работ возникнет дефицит ГСМ.

По словам парламентария, основное преимущество топлива класса Евро-4 и Евро-5 в том, что в нем снижено предельно допустимое содержание серы и ее соединений. Чем их меньше в бензине, тем меньше ядовитых выбросов в выхлопных газах. Но ведь, как говорит Кожобек Рыспаев, никто не доказал, что использование Евро-3 пагубно влияет на состояние экологии. Этот момент просто упустили из виду.

Мнение

Владислав Ким, заместитель генерального директора транспортной компании



Более качественный бензин важен для любого автомобиля, но вопрос цены не менее актуален. Дорожает ГСМ - увеличивается стоимость товаров и услуг, а значит, меньше людей смогут ими воспользоваться, соответственно меньше будет прибыль и налоговые отчисления. Выход один - помочь республиканским НПЗ наладить производство качественного топлива.