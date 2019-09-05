Негосударственные пенсии разрешат получать на пять лет раньше

О положительном отзыве кабмина на документ сообщила пресс-служба фракции "Единая Россия".

На данный момент законодательство устанавливает равные пенсионные основания для выплат как страховой пенсии по старости, так и пенсии для участников негосударственных пенсионных фондов.

Если законопроект будет принят, то возраст выхода на негосударственную пенсию будет снижен на пять лет. Также гарантируется ее назначение в еще более раннем возрасте для инвалидов, работников Крайнего Севера и других лиц, имеющих право на досрочное получение страховых пенсий.

Документ планируется рассмотреть в ходе осенней сессии нижней палаты парламента.

Как объяснил один из авторов инициативы, член думского комитета по финансовому рынку Дмитрий Скриванов, законопроект нацелен на улучшение благосостояния людей предпенсионного возраста. По его словам, этой категории выплаты из негосударственных пенсионных фондов в течение пяти лет до выхода на государственную пенсию станут хорошим подспорьем и дополнением к зарплате.

Кроме того, депутаты в том же законопроекте предложили исключить из перечня пенсионных оснований для получения выплат из НПФ условие о наличии страхового стажа. Это, по их мнению, создаст стимул для накопления будущих пенсий для самозанятых граждан и лиц, имеющих иждивенцев и наемных работников.

- Наша задача - создать правовой механизм, при котором у трудящегося человека в нашей стране всегда будет законное право и комплекс доступных, прозрачных и понятных ему способов встретить старость уверенно, спокойно и благополучно, - заявил Скриванов.