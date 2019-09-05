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05.09.2019 15:41
Рубрика: Власть

"Дойче велле", выходи

Немецкая телерадиокомпания отказалась соблюдать российские законы
Текст: Евгений Шестаков
Призывала или не призывала немецкая телерадиокомпания "Дойче велле" россиян к участию в несанкционированном митинге, когда разместила твит с видеозаписью акции от 27 июля со словами "Москва, выходи"?
Фото: Marius Becker / dpa / AFP Фото: Marius Becker / dpa / AFP
Фото: Marius Becker / dpa / AFP

После того как этот случай стал предметом разбирательства специально созданной комиссии в Государственной думе, а российское министерство иностранных дел назвало действия немецкого СМИ вмешательством во внутренние дела России, в Берлине немедленно прибегли к излюбленным ссылкам на ущемление свободы слова. Однако в российском внешнеполитическом ведомстве напомнили руководству "Дойче велле", что ее сотрудники, призывавшие к противоправным действиям, и непосредственно участвовавшие в них не могут рассматриваться в качестве журналистов. Для разговора по существу предполагаемого иностранного вмешательства комиссия Госдумы пригласила на свое заседание представителей московского бюро "Дойче велле". Но те прийти отказались, сославшись на письмо генерального директора телерадиокомпании. В нем герр Йоханнес Хоффман объяснил: во-первых, сотрудники московского бюро не имеют полномочий давать разъяснения и отчитываться за свои действия не обязаны, а, во-вторых, руководство "Дойче велле" является "субъектом публичного права ФРГ и подотчетно только немецким надзорным органам". Впрочем, если российские депутаты приедут в Берлин, гендиректор телерадиокомпании с ними все же встретится. Тот факт, что рассматриваемый вопрос относится к вмешательству во внутренние дела России, а не Германии, в "Дойче велле" сочли несущественным.

В Госдуме обсудили факты вмешательства в дела России

Однако, прежде чем рассуждать по поводу безвинного преследования "Дойче велле", о чем заявляют в немецкой корпорации, рассмотрим, как в аналогичных случаях работает "прецендентное право" в Европе и что там называют вмешательством во внутренние дела.

Несколько месяцев назад немецкие политики и СМИ требовали выслать из страны посла США в Германии Ричарда Гренелла. В одном из интервью тот призвал к укреплению консервативных и популистских сил в Европе, что в Берлине расценили, как беспардонное вмешательство в немецкие внутренние дела. Таких же оценок "удостоилось" другое заявление Гренелла о том, что "немецким организациям, занимающимся бизнесом в Иране, следует немедленно сворачивать свою деятельность". В этой связи приведу мнение бывшего главы Социал-демократической партии Мартина Шульца: "Если бы посол ФРГ в Америке заявил о намерении поддерживать Демократическую партию США, его уже выдворили бы из страны". Не стоит объяснять, какую бы реакцию в немецком обществе вызвало работающее на территории Германии иностранное СМИ, если бы оно устами своего официально аккредитованного корреспондента позвало сторонников консервативных и популистских сил участвовать в незаконных акциях протеста и силой свергнуть действующую власть. Но именно этим занималось на территории России "Дойче велле".

Фото: Reuters
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Пойдем дальше. Не так давно британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал российский телеканал RT примерно на 250 тысяч долларов. Причиной штрафа стало заявление регулятора о несоблюдении российским СМИ правила должной беспристрастности. Как пояснила глава RT Маргарита Симонян, вина подотчетного ей издания заключалось, по мнению Offcom, в том, что RT не подвергло сомнению заявление российского Минобороны по Сирии, ведущий RT перебил в эфире экс-посла США в Сирии, а в сюжете про цыганские погромы на Украине российское СМИ недостаточно осветило позицию погромщиков. Также в вину RT британский регулятор поставил "отсутствие альтернативной точки зрения в рассказе о конкурсе детского рисунка в честь дивизии СС "Галичина". Опять же зададимся вопросом, какова была реакция Offcom, если бы корреспондент иностранного телерадиоканала призвал жителей Альбиона к несанкционированным протестам, ну скажем, против Brexit или решений парламента?

В самый разгар протестов "желтых жилетов" во Франции редакция РИА Новости опубликовала переписку журналиста русской службы BBC c корреспондентом издания, который освещал акции. Из нее стало понятным, что ВВС искало возможность обвинить Москву в причастности к французским событиям, и, как призналась журналистка, "она ищет углы", поскольку ее редакция "требует крови". При этом пресс-служба BBC, признав переписку подлинной, продолжала утверждать: британская корпорация придерживается "принципов беспристрастной и независимой журналистики".

Но вернемся к "Дойче велле", точнее к декларируемым этим изданием принципам объективности и непредвзятости. Достаточно зайти на сайт русской службы немецкой телерадиокомпании, чтобы прочитать множество выступлений российских оппозиционеров с соответствующими нелицеприятными комментариями в адрес российской власти, в конце которых стоит оправдательная ссылка: "редакция "Дойче велле" за приведенные тексты ответственности не несет и может быть с ними не согласна". Тот факт, что эти мнения, отражающие взгляды только одной части российского общества, размещены на официальной странице "Дойче велле" и не являются оплаченной рекламой, в телерадиокомпании не считают нарушением принципов объективности и вмешательством в российскую внутреннюю политику. При этом я попытался прочесть на сайте мнение российских официальных лиц или хотя бы сторонников альтернативной точки зрения на действия Кремля. Но такого рода тексты в "Дойче велле" не нашел. А те, что посвящены российской внутренней политике, если открыто не призывают людей к противоправным действиям, то прямо или косвенно провоцируют их на участие в протестах против власти.

Исаев: Иностранное вмешательство в дела РФ абсолютно недопустимо

Говоря о попытках безосновательно обвинить Россию во вмешательстве практически во все политические события за рубежом, министр иностранных дел Сергей Лавров назвал эти обвинения "вашингтонским синдромом", подчеркнув, что Москва такого рода делами не занимается. Однако Россия, в свою очередь, стремится, чтобы иностранные государства и СМИ не вмешивались в наши дела и не занимались подстрекательством в отношении законной власти.

Кстати, в отличие от прикрывшейся немецкой юрисдикцией "Дойче велле" посол США Джон Хантсман согласился встретиться с членами Комиссии Госдумы, расследующими факты вмешательства во внутренние дела РФ. Напомню, что ранее российское министерство иностранных дел обвинило американскую дипмиссию в том, что она разместила на своем сайте маршрут движения участников незаконной акции протеста.

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