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05.09.2019 15:57
Рубрика: В мире

Нигерия объявила об эвакуации граждан из ЮАР из-за беспорядков

Текст: Константин Волков
МИД Нигерии заявил, что с 6 сентября начинает экстренную эвакуацию соотечественников, проживающих в ЮАР, за ними специально станут высылать самолет, перевозка будет бесплатной. Об этом 5 сентября сообщает нигерийская газета Daily Post.

Причиной такого решения стали вспыхнувшие несколько дней назад в ЮАР протесты, направленные в основном против местной нигерийской общины, численность которой составляет несколько десятков тысяч человек. Главной причиной недовольства южноафриканцев стали конкуренция за рабочие места, а также - деятельность многочисленных нигерийских банд в городах ЮАР, специализирующихся на наркоторговле и насилии.

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4 сентября Нигерия отозвала из ЮАР своего посла, а на следующий день закрыла посольство и консульство из-за невозможности безопасно работать.

Нынешние протесты, в частности, обострились после того, как водитель такси в Йоханнесбурге был убит, предположительно, нигерийским наркоторговцем. Возмущенная толпа начала грабить принадлежащие нигерийцам магазины в Йоханнесбурге и пригородах. Минимум пять человек уже погибли в ходе беспорядков. Полиция и армия пытаются остановить погромы и насилие, арестованы более 100 участников акций, однако протесты не стихают.

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Президент ЮАР Сирил Рамафоса осудил происходящее, заявив, что "ни у одного южноафриканца не может быть никакого оправдания за нападения на людей из других стран". Дэвид Махура, глава провинции Гаутенг, в которой происходит большая часть нападений на нигерийцев, сказал, что "без колебаний введет войска, чтобы пресечь погромы".

Все это происходит на фоне проходящего в Кейптауне 4-6 сентября Африканского мирового экономического форума.

В Нигерии на живущих там южноафриканцев обрушилось ответное возмущение. Минувшей ночью минимум в трех штатах Нигерии толпа начала громить южноафриканские магазины, а также офис южноафриканского телеком-гиганта MTN. Группа вооруженных битами людей средь бела дня разбила машину с южноафриканскими чиновниками, стоящую в пробке на шоссе в Лагосе.

Погромы в ЮАР вызвали опасения соседей. Так, Замбия отложила товарищеский футбольный матч между Chipolopolo (Замбия) и Bafana Bafana (ЮАР) в знак протеста против ксенофобии, а также рекомендовала водителям грузовиков избегать поездок в Южную Африку до нормализации обстановки. МИД Ботсваны выпустил предупреждение для своих граждан, рекомендуя соблюдать крайнюю осторожность при нахождении в ЮАР, избегать посещения бизнес-районов Йоханнесбурга, Претории и ряда других городов.

Между тем ксенофобские атаки в ЮАР направлены не только против нигерийцев. На фотографии, опубликованной African news agency видна толпа, вооруженная палками и битами, которая направляется к школам в городе Кэтлхонг, расположенному недалеко от Йоханнесбурга. Причиной волнений стала распространившаяся через WhatsApp вирусная информация, будто живущие в городе сомалийцы похищают детей. Подтверждений этому найдено не было, однако весь город находится в тревожном состоянии.

Но этническими проблемами все не ограничивается. Страну всколыхнуло изнасилование и убийство студентки Уинене Мрветяна в почтовом отделении среди бела дня, а также еще ряд убийств, в том числе - чемпионки по боксу Лигандры Джегелс по прозвищу "Малышка Ли", ее, предположительно, застрелил бойфренд.

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Сейчас южноафриканские СМИ цитируют статистику ВОЗ, согласно ей, ЮАР занимает первое место в мире по убийствам женщин - за 2018 год там было убито около трех тысяч женщин, то есть примерно по одной каждые три часа.

Тысячи протестующих против жестокого обращения с женщинами вышли на марши перед парламентом в Претории, а также - перед местом проведения Африканского всемирного экономического форума в Кейптауне. Полиция в Кейптауне разогнала демонстрацию водометами и слезоточивым газом. Однако позднее президент Рамафоса выступил с призывом к народу прекратить гендерное насилие.

Спикер Национальной ассамблеи ЮАР Танди Модизе уже назвал волну насилия в отношении женщин "национальным кризисом" и призвал "начать войну с нулевой терпимостью" против подобных преступлений.

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