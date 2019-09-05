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Nokia выпустила необычный кнопочный телефон с WhatsApp

Текст:   Антон Благовещенский
05.09.2019,  
19:20
Фото: HMD Global Фото: HMD Global
Фото: HMD Global

Компания HMD Global, которая впервые присутствует на берлинской выставке IFA, представила сразу пять новых устройств. Среди них - внезапно - всего два смартфона и три кнопочных аппарата.

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Смартфоны Nokia 7.2 и 6.2 нацелены на покупателей, которые не готовы тратить деньги на дорогие модели. Внешне новинки выглядят одинаково, отличия заключаются в камерах и процессорах. В Nokia 7.2 используется чип Snapdragon 636, в Nokia 7.2 - Snapdragon 660, чуть более старшая модель.

Основная камера Nokia 7.2 имеет разрешение 45 мегаписелей (основной модуль, портретник и широкоугольник) и оптику Zeiss, Nokia 6.2 оборудована камерой на 16 мегапикселей. Разрешение фронтальных камер - 20 и 8 мегапикселей соответственно.

Оба смартфона оснащены экраном 6,3 дюйма, аккумулятором на 3500 мАч. Стоимость Nokia 7.2 стартует от 299 евро, Nokia 6.2 - от 199 евро. Nokia 7.2 будет доступна в конфигурациях 4/64 и 6/64 Гб, Nokia 6.2 - в конфигурациях 3/32 и 6/64 Гб.

Еще одна новинка - по всей видимости, "дань уважения Nokia 3310", о которой писал Юхо Сарвикас - это бронированный кнопочник Nokia 800 Tough. Он заключен в ударопрочный корпус, защищен от попадания воды и пыли, поддерживает работу в сетях 4G, имеет ассистент Google, приложения WhatsApp и Facebook, работает в широком температурном диапазоне - в общем, аппарат для путешественников и людей рабочих профессий. Его стоимость составит 109 евро, или около 8000 рублей.

Следующая модель - Nokia 100. Это простейшая "звонилка" с фонариком, FM-радио и игрой "змейка" на цветном экране. Подойдет для пожилых людей - кнопки большие и заметные. Стоимость составит 20 долларов, или чуть более 1300 рублей.

Наконец, пятая модель - Nokia 2720 Flip, переиздание популярной "раскладушки". В отличие от предшественницы, она имеет 4G-доступ в интернет, ассистент Google, Facebook и WhatsApp, а также "экстренную" кнопку. Стоимость составит 89 евро, или около 6500 рублей.

Новинки Nokia. Фото: HMD Global
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