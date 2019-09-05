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05.09.2019 20:26
Рубрика: Власть

Сила печати

Нотариусы помогут выявить сферы нарушения прав граждан
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 199(7957)
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и Федеральная нотариальная палата подписали соглашение о сотрудничестве в целях защиты и обеспечения гарантий защиты прав и свобод граждан.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Нотариат будет тесно сотрудничать с Уполномоченным по правам человека для выявления, устранения и предупреждения нарушений прав граждан.

Нотариусы работают непосредственно с людьми и в числе первых узнают о каких-то болевых точках. Поэтому сейчас нотариат будет предоставлять информационно-аналитические материалы для включения в доклад Уполномоченного.

"Нотариус, действуя от имени государства, является самым доступным для граждан, высококвалифицированным юристом широкой компетенции.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации позволит еще более эффективно использовать потенциал обоих институтов в интересах общества", сказал президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

Соглашение предусматривает широкий круг совместных действий: анализ актуальных проблем правоприменительной практики, формирование экспертных групп для выработки предложений по совершенствованию законодательства.

Один из важных проектов нотариата: поддержка нотариусов в труднодоступных районах. Нотариальная помощь должна быть доступна человеку в любом уголке страны, даже малонаселенном и удаленном. Там, где нет поблизости нотариуса, региональной нотариальной палатой в обязательном порядке проводятся регулярные выезды нотариусов на места.

Власть Право Права человека Президент Уполномоченный по правам человека Реформа нотариата
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