Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула Дастин Порье провели дуэль взглядов накануне поединка, который состоится 7 сентября.

Перед титульным поединком оба бойца вели себя уважительно и не позволяли публичных оскорблений. И традиционная дуэль взглядов не подарила журналистам поводов для сенсационных репортажей. Соперники выразили уважение друг к другу, пожав руки, и после испытывающих взглядов покинули зал.

Ранее Порье заявил о том, что нервничает перед боем. "Нервничаю ли я? Да, определенно. Но это нормальное состояние перед боем. Приятные нервы. Я не могу дождаться субботы", - цитирует претендента Sport24.

Хабиб Нурмагомедов в четверг отказался от общения со СМИ. На все вопросы он ответил еще в среду. Тогда он и озвучил свой план на бой. "Порье - жесткий соперник. У него большой опыт в UFC, но когда я зайду в клетку, мой план - заставить его устать, а потом сдаться", - сказал чемпион.