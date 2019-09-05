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05.09.2019 16:46

В клетке будет тесно

Нурмагомедов и Порье сойдутся в бою за титул чемпиона UFC
Текст: Анна Козина
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов по прозвищу Орел и его американский соперник временный чемпион Дастин "Бриллиант" Порье полностью готовы к титульному бою, который пройдет в субботу, 7 сентября, в Абу-Даби.

Для Нурмагомедова это будет вторая защита титула после поединка с ирландцем Конором Макгрегором. Как мы все помним, тот раскрученный бой имел не менее рейтинговое продолжение в виде драки Хабиба с командой ирландца, имевшего неосторожность оскорбить семью дагестанского бойца. В итоге оба получили и штрафы, и длительные дисквалификации. Так что Нурмагомедов будет биться после долгого перерыва.

Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов

- Всю мою жизнь я слышал голоса тех, кто не верит в мой успех, - заявил Порье после официальной тренировки. - Но вокруг меня хорошая команда, я готов и использую все, чтобы стать неоспоримым чемпионом.

Нурмагомедов и Порье - очень разные бойцы. В первую очередь в плане стиля. Хабиб предпочитает вести бой в партере, Дастин любит работать в стойке. Но силе и мощи удара каждого можно только позавидовать. В числе сильных сторон оппонента Хабиб также называет боксерские навыки и большой опыт. Пусть на счету американца пять поражений, а наш боец не знает, что значит проигрывать.

Что касается чемпиона, то отработанная тактика - завалить противника на пол и добить его точными ударами - привела Нурмагомедова к победе над Макгрегором. Тренер Порье признался, что бороться с ним в удобной для него позиции практически невозможно. Но Дастин попробует.
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Нурмагомедов тоже настроен решительно.

- Я испытываю уважение к Порье. Но в октагоне нет понятий брат, сват, друг. Если ты вошел в клетку и видишь соперника, надо биться с ним, - сказал Хабиб в интервью пресс-службе UFC. - Давления я не испытываю. Это спорт. Победитель может быть только один. Я полностью сфокусирован на поединке. Понимаю, что этот бой будет широко освещаться. На мне лежит большая ответственность. Но я готов к этому - и психологически, и физически.

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