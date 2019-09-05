Оценку эффективности региональных властей усовершенствовали

В исполнение указа президента правительство пополнило Федеральный план статистических работ 15-ю показателями, на основании которых будет вестись оценка эффективности региональных властей.

Предусмотрен сбор официальной статистики об уровне доверия к власти, о количестве высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики, уровне реальной среднемесячной заработной платы, доле городов с благоприятной городской средой, качестве окружающей среды, доле соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности.