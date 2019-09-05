Определились полуфиналисты US Open

На Открытом чемпионате США по теннису определились участники полуфиналов в мужском и женском турнирах.

В мужском разряде в полуфинал прошли испанец Рафаэль Надаль и представитель Италии Маттео Берреттини, ставший одним из главных открытий турнира.

Экс-первая ракетка мира Надаль в четвертьфинале встречался с Диего Шварцманом из Аргентины. Матч продолжался 2 часа и 48 минут и завершился уверенной победой испанца - 6:4, 7:5, 6:2.

Ранее Берреттини встречался с Гаэлем Монфисом из Франции. Здесь для выявления сильнейшего потребовалось провести пять сетов. 23-летний итальянец сумел выиграть - 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (7:5). При этом теннисисты провели на корте почти четыре часа.

В полуфиналах турнира россиянин Даниил Медведев встретится с Григором Димитровым из Болгарии, а Надаль сыграет с Берреттини. Матчи пройдут в пятницу вечером по московскому времени.

У женщин последней участницей полуфинала стала Бьянка Андрееску из Канады, переигравшая Элизе Мертенс из Бельгии в трех сетах. За выход в финал турнира Андрееску поспорит со швейцаркой Белиндой Бенчич. В другой полуфинальной встрече встретятся украинка Элина Свитолина и американка Серена Уильямс. Матчи пройдут в ночь с четверга на пятницу по московскому времени.