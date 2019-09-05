Опрос: Гладковыбритые мужчины привлекают больше женщин

По данным ВЦИОМ, 69 процентов женщин считают более привлекательными гладковыбритых мужчин, 22 процента предпочитают мужчин с едва заметной щетиной, 11 процентов - с короткой бородой, еще 9 процентов ценят мужские усы, а для 7 процентов усы и борода не имеют значения.

При этом, фраза "человек с бородой" у 9 процентов опрошенных мужчин и женщин вызывает ассоциации старика или деда, у 8 процентов - моды на бороды, у 4 процентов борода вызывает реакцию на неаккуратность, еще 4 процента представляют "просто бородатого мужчину". Что неожиданно: у 30 процентов фраза "человек с бородой" не вызывает никаких сравнений.

Как показало исследование ВЦИОМ, подавляющее большинство мужчин - 93 процента - никогда не носили длинную бороду, 89 процентов не отпускали бакенбарды, 76 процентов - короткую бороду, а 71 процент - усы. Хотя часть опрошенных или 27 процентов носят легкую щетину, 14 процентов - усы, 10 процентов - короткую бороду, 5 процентов - бакенбарды и лишь 2 процента - длинную бороду.

Кстати, те, кто имеют длинную бороду, в ряду причин, из-за которых они ее отпустили, чаще указывают "лень бриться" (35 процентов) и привычку (30 процентов). Желание выглядеть привлекательнее - это причина ношения бороду у 16 процентов мужчин, старше или солиднее - у 10 процентов.