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05.09.2019 10:54
Рубрика: В мире

Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота

Текст: Александр Ленин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пассажир самолета EasyJet занял кресло пилота после того, как летчик не вышел на работу.

Робот получил удостоверение пилота самолета

Мужчина по имени Майкл Брэдли пришел на выручку людям, которые следовали из Манчестера в испанский город Аликанте, передает издание The Sun.

После огорчивший пассажиров новости о задержке рейса на неопределенный период Брэдли связался с представителями авиакомпании и предложил свою помощь, уточнив, что обладает соответствующей квалификацией. Как ни странно, там не стали отказываться от неожиданного предложения.

После проверки документов и улаживании некоторых формальностей Брэдли допустили за штурвал самолета. Полет прошел нормально. Примечательно, что на борту среди пассажиров находились жена и сын Майкла.

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