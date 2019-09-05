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05.09.2019 21:30
Рубрика: Культура

Первый канал покажет фильм "Внутри секты Мэнсона: утерянные пленки"

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Федеральный выпуск № 199(7957)
Премьера документального фильма "Внутри секты Мэнсона: утерянные пленки" - на Первом канале, 13 сентября в 00.25
До начала преступной деятельности Мэнсон был музыкантом и играл в популярной группе. Но уже тогда он отличался странными взглядами. Фото: Предоставлено Первым каналом До начала преступной деятельности Мэнсон был музыкантом и играл в популярной группе. Но уже тогда он отличался странными взглядами. Фото: Предоставлено Первым каналом
До начала преступной деятельности Мэнсон был музыкантом и играл в популярной группе. Но уже тогда он отличался странными взглядами. Фото: Предоставлено Первым каналом

Гуру хиппи Чарльз Мэнсон - один из самых обсуждаемых, известных заключенных в Америке. Он подозревался в убийстве до 35 человек. Обвинительный приговор Мэнсону был вынесен после того, как последователи его секты "Семья" жестоко убили семерых, в числе которых была кинозвезда Шэрон Тейт. Журналистов, музыкантов и кинодеятелей всегда привлекала неординарная личность Мэнсона, способность собирать вокруг себя преданных последователей. Привлекла эта тема и режиссера Квентина Тарантино - она отражена в его последнем фильме "Однажды в Голливуде". Как раз пока фильм Тарантино идет в прокате и увеличивает сборы, Первый канал принял решение показать документальную ленту "Внутри секты Мэнсона: утерянные пленки". Картина представляет собой шокирующее путешествие по затерянным следам самого кровавого объединения в истории США.

Фото: Предоставлено Первым каналом
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Когда Мэнсон и приближенная к нему группа были на свободе, жители Голливуда ощущали себя в опасности, нанимали телохранителей. У всех на слуху была страшная резня, одной из жертв которой стала беременная актриса Шэрон Тейт. Даже опытные полицейские были поражены жутким зрелищем. Предположение о том, что Мэнсон толкнул своих адептов на убийство, заставив их это сделать, создатели документального фильма пытаются опровергнуть или подтвердить с помощью эксклюзивного архива. В него входят оригинальные кассеты со съемками, сделанными самим Чарльзом и членами его секты.

А ведь до начала преступной деятельности Мэнсон был автором песен в Лос-Анджелесе, ударником и основателем музыкальной группы "Бич бойз". Но уже тогда отличался весьма необычными взглядами. Фильм "Внутри секты Мэнсона: утерянные пленки" рассказывает о жизни "Семьи" на ранчо Спэн (которое в 50-е использовалось для съемок голливудских вестернов). В фильме есть эксклюзивные материалы и интервью, например, с оставшимися в живых членами секты. Значительная часть этих записей до сих пор оставалась неопубликованной.

"Наше расследование получилось очень детальным и очень страшным. Мы расскажем вам о том, как один человек превратил группу обычных подростков в серийных убийц, готовых на все ради своего главаря", - говорит исполнительный продюсер фильма Саймон Андреа.

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