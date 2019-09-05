"Почта России" и японская Itsumo запустят торговую онлайн-площадку

Почта России и японская компания Itsumo запустят электронную торговую площадку, на которой будут продаваться товары из Японии. Проект планируется реализовать уже в ноябре 2019 года в рамках меморандума, который стороны заключили на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

В рамках договоренностей "Почта России" берет на себя обязанности по рекламе и продвижению японских товаров, а также доставке заказов, отправленных из Японии международной почтой.

Японская сторона будет отвечать за формирование заказов и отправку товаров в Россию. Кроме того, компания Itsumo будет предоставлять всю информацию о продуктах, представленных в онлайн-магазине, а также заниматься рекламой и маркетингом.

"На протяжении нескольких последних лет мы активно развиваем сферу электронной торговли. Этот сегмент экономики стремительно растет, все более высоким спросом у российских покупателей пользуется продукция из Японии, - отметил генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов. - В рамках сотрудничества с коллегами из Itsumo мы планируем качественно и своевременно удовлетворить этот спрос, предложив нашим клиентам прозрачный процесс заказа, быструю доставку и лучшую цену на японские товары".