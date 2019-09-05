Польские СМИ выяснили, куда летают первые лица

Польские первые лица летают правительственными самолетами на море или даже отправляют вместо себя жен. Журналисты получили доступ к спискам официальных перелетов глав государства за четыре года.

Статус HEAD получает рейс воздушного судна, на борту которого находится президент, спикер одной из палат парламента, председатель правительства или их зарубежные коллеги. Ключевым, однако, является примечание: "если этот полет выполняется в качестве официальной миссии".

Раньше польские политики в основном нарушали правила с точки зрения безопасности. Например, будучи премьером, Дональд Туск решил "смотаться" за компанию с министром обороны Томашем Семоняком в Варшаву на легком турбовинтовом военном самолете Casa, которого нет в списке воздушных судов, пригодных для полетов HEAD. Теперь возникают проблемы другого рода: правительственные самолеты используются не по назначению или в них "случайно" оказываются друзья и родственники первых лиц. В начале августа польские СМИ сообщили о том, что жена спикера Сейма Марека Кухчиньского летала его самолетом. Разгорелся скандал, закончившийся отставкой Кухчиньского.

И вот новые подробности. Как сообщил местный телеканал TVN24, за четыре года правления в Польше партии "Право и Справедливость" было зафиксировано около 1600 полетов со статусом HEAD. Из них 642 совершил президент Анджей Дуда, летавший в этом статусе, например, на морской курорт Юрата. А премьер Матеуш Моравецкий неоднократно летал из Варшавы в Краков на съемки фильма "Poland: The Royal Tour". Автор фильма американский журналист Питер Гринберг в ходе съемок неоднократно летал с премьером правительственным бортом.