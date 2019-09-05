Порье: После боя болельщики Хабиба будут выкидывать эти смешные шапки

Временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье в ходе открытой тренировки высказался, что готов к предстоящему поединку против Хабиба Нурмагомедова.

Бой чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и временного обладателя титула Дастина Порье состоится седьмого сентября в Абу-Даби. Во время открытой тренировки Порье заявил, что россиянину не удастся его сломить.

"Вот увидите, после того, как я выиграю, болельщики Хабиба будет выкидывать эти смешные шапки, и они будут валяться на улице, - приводит слова Порье ESPN. - Меня нельзя сломать. Я проделал большой путь и усвоил уроки после поражений. Поэтому я тут, чтобы переписать историю. В субботу я выйду в клетку и сделаю то, что никто до меня не делал".

Прямая трансляция поединка Нурмагомедов - Порье состоится на Первом канале.