Предпринимателей на ДВ стали чаще привлекать к уголовной ответственности

Предпринимателей Дальнего Востока стали чаще привлекать к уголовной ответственности. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов. По его словам, количество уголовных дел за первые шесть месяцев 2019 года только по статье "Мошенничество" выросло на 30 процентов. Также предпринимателей стали чаще привлекать к ответственности за уклонение от уплаты налогов и сборов.

"В том, что касается уголовного преследования предпринимателей, результаты не радуют как по стране, так и по Дальнему Востоку, - отметил Титов. - За первое полугодие 2019 года количество дел по 22 главе УК РФ, а также статьям 159-159.6 в ДФО выросло на 30 процентов, при том, что в среднем по стране рост составил 10,35 процента. По отдельно взятым налоговым статьям - 198 и 199 УК РФ - ситуация отличается еще сильнее. В целом по стране количестве дел по ним сократилось на 3,37 процента, а на Дальнем Востоке выросло на 17,5 процента".

"По административному давлению на бизнес ситуация на Дальнем Востоке немного лучше, - заявил бизнес-омбудсмен. - В нашем "Индексе административного давления" лучший из регионов - Хабаровский край - на 4 месте, худший - Республика Бурятия - на 57. Но все субъекты ДФО находятся в основном в "зеленой" зоне".