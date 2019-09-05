Премьер Малайзии отказался верить выводам ССГ по виновным в крушении MH17

Премьер Малайзии Махатхир Мохамад не доверяет выводам Совместной следственной группы, которая назвала виновных в крушении Boeing MH17 на востоке Украины.

"Есть ряд вещей, которые мы не можем принять. В частности, это касается личности людей, которые произвели запуск ракеты. Это очень сложно определить кому бы то ни было, потому что, например, после запуска ракеты установку можно переместить в другое место", - заявил политик, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, эксперты в состоянии определить тип ракеты после тщательного изучения ее обломков. Вместе с тем с выявлением личностей стрелявших не все так однозначно.

Махатхир Мохамад выразил недовольство отказом в доступе к расследованию малайзийских специалистов. "Сейчас они признали, что Малайзия может принимать участие в расследовании. Но это было сделано уже после того, как они представили свои доклады", - уточнил глава правительства. В этой связи не так много оснований доверять представленным доказательствам.

Напомним, что малайзийский Boeing MH17 потерпел крушение 17 июля 2014 в небе над восточной частью Украины. Лайнер следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек, все они погибли.