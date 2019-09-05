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05.09.2019 13:11
Рубрика: В мире

Президент Гватемалы ввел режим ЧП в пяти регионах страны

Текст: Юрий Когалов

Президент Гватемалы Джимми Моралес объявил "осадное положение" на территории пяти департаментов (из 22) в связи с гибелью трех солдат во время операции по поиску упавшего на землю самолета наркоторговцев. Как пишет El Pais, режим ЧП предусматривает приостановку действия основных прав, таких как свобода передвижения, право на проведение манифестаций, собраний, ношение оружия в течение 30 дней. Указ теперь должен ратифицировать парламент.

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Необходимость такого шага возникла после того, как группа крестьян или притворявшихся ими людей напала на военный патруль, разыскивавший груженый наркотиками самолет, потерпевший катастрофу в районе Эль-Эстор. По словам Моралеса, неопознанный самолет намеревался приземлиться на подпольной взлетно-посадочной полосе в Исабале,когда власти начали операцию по его захвату, но по неизвестным причинам пилот продолжил полет в юго-западном направлении, а затем самолет рухнул на землю. Отправленные на поиск солдаты столкнулись с крестьянами, работающими на наркоторговцев, отметил президент, добавив, что преступники используют даже женщин и детей, чтобы помешать силам безопасности ликвидировать подпольные взлетно-посадочные полосы.

Между тем крестьяне выдвигают свою версию произошедшего. По словам одного из бывших партизанских командиров, военные заявились ранним утром, начали стрелять в воздух, вот крестьяне, вооруженные ружьями и мачете, отреагировали на угрозу.

Стоит отметить, что Исабаль - пограничный район, в котором процветает наркоторговля. Однако там же расположены месторождения никелевой руды, поэтому введение режима ЧП некоторые местные эксперты расценивают как попытку государства получить над ними контроль.

Режим ЧП вводится уже второй раз за время правления Джимми Моралеса. В первый раз чрезвычайное положение было объявлено в 2017 году, когда спор о границах между муниципалитетами Иксчигуан и Тахумулько грозил привести к ожесточенным столкновениям.

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