Пушкинским учителям рассказали об аборигенах, туристах и депортированных

"Аборигены", "туристы" и "насильно депортированные" - с такой удивительной классификации населения планеты начала свою лекцию ректор Института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая. В качестве стажеров знаменитого вуза - лауреаты XIX Международного пушкинского конкурса "РГ" "220: Пушкин под напряжением. Памятник или блогер? Не мешают ли классики учить русский новому поколению?"

50 человек, кое-кто только с самолета (в этом году среди победителей представители 21 страны, в том числе далеких Индии и Китая), внимательно слушают рассказ о новом виде общения - "цифровой коммуникации". О ней пока не написано в школьных учебниках (там только про устную и письменную речь), но уже двадцать лет назад гуру языкознания, автор учебников по "РКИ" и большой друг Пушкинского конкурса Виталий Григорьевич Костомаров писал от том, что текст, набранный на дисплее, - это особый текст и воспринимается он по-особенному.

К слову, все, что озвучивает ректор, тут же дублируется слайдами на экранах, которые развешаны по периметру зала.

- Вам будет интересно окунуться в проблемы русского языка, какими их видят сами носители этого языка, - обещает Русецкая и начинает знакомить пушкинских учителей с секретами цифровой коммуникации, приведя несколько поразительных цифр.

Например, если 20 лет назад (ректор вспоминает, что когда она защищала диссертацию, большой проблемой было найти компьютер для работы) среднестатистический пользователь находился онлайн по 45 минут в сутки, то сегодня - по 10 часов.

- Сейчас и электронную почту молодежь считает безнадежно устаревшей, медленной и громоздкой, предпочитая ей мессенджеры. К слову, кто из вас, - Маргарита Николаевна обращается к слушателям, - прежде, чем встать с постели, нащупывает свой гаджет?

Ползала поднимают руки, в том числе и ректор.

- Кто родился после 2000 года? - продолжает свою интерактивную лекцию Русецкая.

На этот раз робко поднимается только одна рука…

- Вот представитель поколения "цифровых аборигенов", - улыбается лектор. - Тех, кто, можно сказать, родился с дисплеем в руках. Такие люди в полтора года могут без проблем включить стиральную машинку или микроволновку (мой младший сын - пример). Как это у них получается, пока ученые не совсем поняли.

Впрочем, большинство в зале (40+) - это так называемые "туристы в мир цифровых технологий". Учились по бумажному букварю, но с удовольствием постигают компьютерный и сетевой мир.

- А вот 60+ - это "насильно депортированные". Те, кто вынужден был учиться получать пенсию с помощью электронной карты в банкомате. Но пройдет еще лет десять, и все мы станем "аборигенами" в Интернете, - успокаивает чуть загрустивших опытных учительниц Русецкая.

По ее мнению, тогда все будут вынуждены учиться этикету цифровой коммуникации. Ректор уверена, что Интернет вовсе не "большая помойка", в которой гибнет все живое, в том числе и русский язык. Сеть превратилась в творческую лингвистическую лабораторию, особую языковую площадку, на которой работает каждый из нас.

- Подумайте, какие тексты писал среднестатистический обыватель в 80-е годы прошлого века? - спрашивает она. - Записку или поздравительный текст для открытки, наполненный фразами-клише о счастье и здоровье. Но сегодня все совсем не так. Мы ежедневно общаемся в соцсетях, в мессенджерах, каждый стал писателем, каждый стал автором. Как же быть хорошим автором и просто приятным собеседником на просторах интернета?

Ситуация идет к тому, считает, Маргарита Русецкая, что скоро любителям хайпа, агрессии и матерщины в Сети станет понятно: взялся за гаджет - выступил публично, "любое слово - это вклад в их электронное "портфолио", которое работает или на нас, или против нас". Одним словом, Интернет сам будет нормировать и регулировать наше общение.