Путин, Моди, Абэ и Баттулга посетили турнир по дзюдо

Президент России Владимир Путин, монгольский лидер Халтмаагийн Баттулга и премьер-министры Индии и Японии Нарендра Моди и Синдзо Абэ стали почетными гостями международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет. Лидеры отправились во Владивосток с острова Русский, где все они участвовали в пленарном заседании Восточного экономического форума. Турнир проводится в рамках спортивной программы ВЭФ на "Фетисов-арене".

В турнире участвовали команды России, Монголии, Японии, Китая и Кореи. После завершения поединков Путин, Абэ, Баттулга и глава международной федерации дзюдо Мариус Визер наградили призеров. Третье место заняла сборная Японии, а первое-второе поделили команды России и Монголии.

Путин пожелал спортсменам успехов в спорте и в жизни, поблагодарил Международную федерацию дзюдо и своих коллег за то, что нашли время посетить турнир.