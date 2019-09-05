Путин назвал Малайзию приоритетным партнером России в Азии

На полях Восточного экономического форума президент России и премьер-министр Малайзии провели отдельную встречу. Владимир Путин и Махатхир Мохамад обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах, а также ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и взаимодействие в рамках интеграционных объединений.

Малайзия впервые принимает участие в ВЭФ. Путин назвал ее приоритетным партнером России в Азии. "Надеюсь, что встречи в рамках форума будут полезными и интересными. Здесь много наших коллег практически из всех регионов Азии, практически со всего мира: 74 страны, по-моему", - заметил он.

Участие в форуме "очень важно для нас, так как мы хотели бы сотрудничать не только с европейской частью России, но также с ее восточной частью", - пояснил Мохамад. "Мы уверены в том, что можем наладить хорошие взаимоотношения с восточной частью России, потому что мы видим потенциал в торговых отношениях с этой частью страны", - сказал он.

"Сейчас мы видим интерес российской компании в том, чтобы организовать университет и обучающие центры в области авиакосмических технологий. Мы приветствуем это решение, так как с тех пор, как мы приняли решение закупать российские самолеты, дальнейшего продвижения в наших отношениях не было", - подчеркнул малазийский лидер.

"Мы весьма заинтересованы в получении доступа к российским технологиям и в особенности к космическим технологиям. Со своей стороны мы можем способствовать увеличению присутствия Российской Федерации в Юго-Восточной Азии", - заверил Мохамад. "Мы всегда стараемся сохранить баланс интересов для тех стран, которые заинтересованы в инвестициях, - также сказал он. - В прошедший период у нас инвестиции в основном шли из западных стран, сейчас инвестиции в основном идут из Китая, и мы считаем, что для России было бы тоже интересно данное направление".

"Надеюсь, что в ходе данной встречи мы можем определить области для нашего сотрудничества", - заключил малазийский лидер.