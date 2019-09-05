Путин назвал плохой практикой задержание россиян по запросу США

Задержание российских граждан по запросу Вашингтона является очень плохой практикой, которая мешает развитию двусторонних отношений между странами. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке.

По мнению главы государства, подобные действия США могут быть связаны с конкурентной борьбой.

"Это очень плохая практика, она осложняют наши межгосударственные отношения, - отметил Путин, комментируя вопрос о случаях задержания россиян за рубежом по инициативе правоохранительных органов Соединенных Штатов. - Говорю без всяких шуток, без иронии. Мы не видим часто никаких оснований для недружественных действий подобного рода".

Российский лидер подчеркнул, что Москва ожидает от других стран сотрудничества в случае задержаний, связанных с криминальными действиями, и предложил подписать соответствующие межгосударственные документы, в которых будет четко прописано, как нужно действовать в подобных случаях.

"Впрочем, часть этих документов существует, но они фактически не работают", - добавил президент.

Отметим, что по имеющейся статистике только за прошлый год 40 россиян были арестованы в третьих странах по инициативе Вашингтона. Ранее 5 сентября стало известно, что в Неаполе по запросу США был задержан директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов, которого подозревают в экономической разведдеятельности. В российском посольстве отметили, что делают все возможное для возвращения Коршунова в Россию.