Путин прокомментировал протестные акции

"Когда люди выражают свою точку зрения, в том числе в ходе протестных акций, я уже об этом говорил, я считаю, что они имеют на это право, - подчеркнул Владимир Путин. - И иногда это приводит к позитивному результату, потому что встряхивает власть, выстраивает ее в нужном направлении с тем, чтобы она эффективнее решала стоящие перед людьми проблемы".

"Но действовать нужно именно в позитивном ключе, руководствуясь не своими узкокорыстными, групповыми интересами, а интересами страны и людей. И действовать в рамках установленных правил и законов", - пояснил глава государства.

Относиться ко всем участникам митингов нужно также по закону, а не по возрасту, объяснил президент, отвечая на вопрос, можно ли мягче отнестись к молодежи, которой легко манипулировать. Сославшись на слова японского премьера Синдзо Абэ, который на форуме заявил о том, что японские пенсионеры начали ходить быстрее, а значит, оздоровились, Путин заметил, что в Чечне или в Дагестане ходят в прежнем темпе, а рождаемость в три раза больше, чем в Японии. "Вопрос в том, на что тратить энергию", - улыбнулся он и призвал всех, и прежде всего, молодежь, тратить энергию на процессы, которые ведут к созиданию.

"Молодые люди всегда импульсивные, активные. Это хорошо. Но повторяю еще раз: важно, чтобы это все находилось в рамках закона", - заключил Путин.