Путин рассказал о масштабном обмене задержанными с Украиной

Переговоры по обмену удерживаемыми лицами с Украиной близки к финализации, и обмен будет масштабным. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума. В зале присутствовал курирующий эту тему украинский политик Виктор Медведчук.
"Я думаю, что господин Медведчук будет меня сейчас мучить по этому вопросу. Знаю, что он особенно переживает за нескольких фигурантов, которые находятся в местах лишения свободы в Российской Федерации, и нам достаточно сложно было принимать решение в отношении конкретных людей. Но исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем в том числе и с официальными властями. Так что, я думаю, что в ближайшее время это станет известно", - объявил Путин.
Президент добавил, что обмен будет "достаточно крупным, масштабным, что уже было бы хорошим шагом вперед, в сторону нормализации".