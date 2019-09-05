Путин рассказал о масштабном обмене задержанными с Украиной

Переговоры по обмену удерживаемыми лицами с Украиной близки к финализации, и обмен будет масштабным. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума. В зале присутствовал курирующий эту тему украинский политик Виктор Медведчук.

"Я думаю, что господин Медведчук будет меня сейчас мучить по этому вопросу​​​. Знаю, что он особенно переживает за нескольких фигурантов, которые находятся в местах лишения свободы в Российской Федерации, и нам достаточно сложно было принимать решение в отношении конкретных людей. Но исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем в том числе и с официальными властями. Так что, я думаю, что в ближайшее время это станет известно", - объявил Путин.

Президент добавил, что обмен будет "достаточно крупным, масштабным, что уже было бы хорошим шагом вперед, в сторону нормализации".