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05.09.2019 09:32
Рубрика: Общество

Раскрыта опасность употребления в пищу позеленевшего картофеля

Текст: Иван Пышечкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Позеленевшие клубни картофеля содержат опасный для здоровья соланин, способный вызвать сильное отравление. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на специалиста инспекции по качеству (МосГИК) Екатерину Чердакову.

Фото: istock
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Как отмечает специалист, позеленение картофеля - следствие его неправильного хранения. В частности, клубни зеленеют, если на них воздействует прямой или рассеянный свет. При этом в картофеле появляется соланин. Он может вызвать сильное отравление, которое способно привести к смерти. Именно поэтому важно хранить картофель в темном месте. Температура хранения при этом должна быть на уровне 3-5 градусов, а срок хранения не должен превышать полгода.

По словам эксперта, на картофеле, пригодном для употребления в пищу, не должно быть наростов, следов гнили, подмораживания и повреждений от грызунов. При этом клубни должны быть цельными и однородными по окраске.

Общество Здоровье
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