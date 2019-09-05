Единый день голосования 8 сентября охватит все регионы

От Москвы до Санкт-Петербурга, от Ялты до Тулуна - 8 сентября выборы разного уровня пройдут во всех регионах России. Представительная география, новые цифровые возможности и растущий интерес молодежи к участию в местной политике - ключевые особенности нынешнего электорального цикла. При этом в ряде регионов избирательная кампания шла в непростых условиях - на фоне режима ЧС.

В ближайшее воскресенье в России откроется 48 875 избирательных участков. Предстоит избрать 16 губернаторов, четырех депутатов Госдумы, депутатов 13 региональных заксобраний, но самая массовая кампания по традиции идет на местах - в органы местного самоуправления избираются пять тысяч глав и депутатов.

Голосуют две столицы

Из региональных кампаний самые заметные традиционно проходят в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве избираются 45 депутатов городской Думы, причем все - по одномандатным округам, что само по себе делает борьбу более острой. В этом - отличие столичного парламента от других заксобраний, которые, как правило, формируются на паритетной основе: люди голосуют и за одномандатников, и за партийные списки. Исключение составляют Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия - здесь, напротив, в бюллетенях только партсписки.

В Санкт-Петербурге одновременно избираются губернатор и депутаты 109 муниципальных советов. На выборах губернатора здесь впервые пошли на создание так называемых "дачных" участков для удобства тех избирателей, которые 8 сентября будут на отдыхе за пределами города. Для них 62 участка откроют в Ленинградской области и 15 - в Псковской. Прикрепиться к ним можно было с помощью механизма "мобильный избиратель", который быстро прижился.

Паводки изменили повестку

Особенностью выборов стало и то, что в ряде регионов избирательная кампания совпала с природными катаклизмами. Людям, оказавшимся в беде из-за наводнения или пожара, с одной стороны, сейчас не до политики. С другой стороны, это сильно изменило повестку на месте - очевидно, что реакция региональных политиков именно на эти проблемы во многом определит выбор людей 8 сентября.

"Самый лучший способ избираться - показать результаты своей работы в этой сложной для города и для людей ситуации" - такой совет местным политикам дал президент Владимир Путин в ходе своей уже второй по счету поездки в иркутский городок Тулун, сильно пострадавший от паводка. В воскресенье жителям Тулуна предстоит голосовать и за мэра, и за депутатов гордумы. На пост мэра здесь претендует пять кандидатов, а на 20 депутатских кресел - 75. Причем треть кандидатов в депутаты Тулуна - это люди до 35 лет.

Кстати, о росте интереса молодежи к работе в местных органах власти и запроса на это впервые как о тенденции сказал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. "В ряде регионов половина избравшихся муниципальных депутатов - это ребята до 30 лет", - заметил Кириенко на форуме "Территория смыслов", говоря об итогах прошлогодних выборов. В нынешнем году тренд сохраняется - новое поколение баллотируется в сельские думы. Так, больше половины зарегистрированных кандидатов в сельскую думу калужского села Перемышль моложе 35 лет.

Возвращаясь к паводкам, отметим, что в Иркутской области, пережившей две волны наводнения, наряду с Тулуном пройдет целая серия муниципальных выборов, в том числе в пострадавших районах. Многие участки из-за подтопления пришлось переселить в другие помещения, а плакаты с информацией о выборах повесить и в пунктах временного размещения, где живут люди, которые лишились жилья. Но в целом, как утверждают в областном избиркоме, подготовка к голосованию идет в штатном режиме, за информацией люди могут позвонить на "горячие линии" по вопросам проведения выборов, созданные в зоне паводка.

Более сложная ситуация сложилась в Хабаровском крае - из-за паводка и угрозы сильных дождей часть помещений для голосования здесь тоже перенесли. При этом саму избирательную кампанию можно назвать самой массовой за всю историю региона. Здесь четыре десятка выборов разного уровня - избираются депутаты краевой Законодательной думы, городской Думы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также глава Комсомольска-на-Амуре и депутат Госдумы по Комсомольскому одномандатному избирательному округу N 70.

Госдума закроет вакансии

Довыборы в Госдуму пройдут еще в трех регионах - Новгородской, Свердловской и Орловской областях. Своих кандидатов в Госдуму по одномандатным округам суммарно выдвинули 12 политических партий. Самый высокий уровень конкуренции именно здесь - девять человек на место. Очевидно, что при любом итоговом результате это не изменит существующий в Госдуме баланс сил, но избиратели четырех территорий получат своих представителей, а сама нижняя палата - полный корпус народных избранников.

Крым ждет длинный бюллетень

Еще одна особенность выборов - обновление Крыма по парламентской линии. Жителям региона предстоит голосовать за депутатов Госсовета республики - на 75 мест претендуют почти 700 кандидатов. Плюс избираются депутаты горсоветов Симферополя, Алушты, Джанкоя, Евпатории, Керчи, Судака, Феодосии, Ялты. По итогам голосования обновятся также десятки крымских сельсоветов. По словам секретаря крымской избирательной комиссии Натальи Безрученко, в некоторых муниципалитетах длина бюллетеней достигнет почти метра.

А в Севастополе, где пройдут выборы в Заксобрание города, практически все участки оснастили электронными устройствами для обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). "Оснащенность практически 100%, такого нигде в стране нет", - сказал ТАСС председатель севастопольской избирательной комиссии Сергей Даниленко. По его словам, КОИБы не будут стоять только на кораблях Черноморского флота, где создаются два судовых избирательных участка.

В целом же по стране проголосовать, используя КОИБ, смогут почти 15 миллионов избирателей в 66 регионах. А технологию введения итоговых протоколов в ГАС "Выборы" с использованием QR-кода на этих выборах будут использовать свыше 82% избиркомов. Это ускорит процесс в разы. Предстоящие выборы вообще станут самыми технологичными за всю электоральную историю России.

Галочка переходит в электронный вид

В Москве запущены два эксперимента, которые в случае успеха во многом определят то, как мы будем голосовать в будущем. Речь идет о 30 цифровых участках для жителей регионов, которые на выборах губернаторов могут теперь проголосовать и в Москве (если заранее подали заявление). "В случае удачного, эффективного проведения эксперимента уже в следующем году мы будем готовы открыть такие участки по всем регионам", - заявила секретарь ЦИК Майя Гришина.

И второй столичный эксперимент - дистанционное голосование, которое опробуют в трех городских округах. При этом избиратели сами выберут, как поставить галочку - дистанционно или традиционно. По словам зампреда ЦИК Николая Булаева, здесь уже подано более 10 тысяч заявлений. "На мой взгляд, это существенное количество", - сказал он, пояснив, что в упомянутых округах проживают от 140 до 160 тысяч избирателей. И при явке, например, в 30% участники электронного голосования составят заметную группу. "Сегодня нам надо оценить надежность этой технологии и ее востребованность в других регионах", - сказал Булаев.

В воскресенье жителям Тулуна предстоит голосовать и за мэра, и за депутатов городской Думы. Причем треть кандидатов в депутаты - это люди до 35 лет

Кроме того, появилась возможность через портал госуслуг подать заявление для голосования на дому. В этом случае члены участковой комиссии сами придут к человеку по указанному адресу с переносным ящиком для голосования. Как пояснила представитель минкомсвязи Галина Сташевская, новый сервис предназначен для граждан, которые по состоянию здоровья или по инвалидности не могут в день голосования прийти на участок сами. Через портал госуслуг заявление можно было подать до 4 сентября включительно. Те, кто воспользоваться электронной услугой не успел или не захотел, до 14.00 8 сентября могут обратиться в свою участковую комиссию "по старинке" - по телефону.

Всего же Центризбирком совместно с минкомсвязи запустил девять цифровых сервисов, которые открывают новые возможности для избирателей, а главное - делают более удобным сам процесс.