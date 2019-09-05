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05.09.2019 16:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Климат с актерским уклоном

К 2030 году в столице не останется автобусов на ископаемом топливе
Текст: Ирина Огилько
В столице в рамках III Климатического форума городов подписаны два соглашения, направленных на улучшение экологической ситуации в городе. Так, между правительством Москвы и Группой городов климатических лидеров 40 стран подписана декларация "Зеленые и здоровые улицы", направленная на снижение загрязнения воздуха. И соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения - с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Фото: РИА Новости. Фото: РИА Новости.
Фото: РИА Новости.

Как рассказал "РГ" заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, столица является лидером по преобразованию городских пространств. Поэтому именно столичные власти инициировали проведение мероприятия, которое собирает все больше специалистов как из других регионов страны, так и из-за рубежа. Бирюков отметил, что в состав Всемирной организации здравоохранения входят 26 стран и 40 городов, в том числе Москва.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Мы будем пользоваться всеми достижениями мировой практики, но нам есть что предложить и показать как в области здравоохранения, так и в сфере создания благоприятного городского климата для работы и отдыха горожан", - сказал Бирюков.

Он напомнил, что с 1990 года выбросы углекислого газа в столице уже снизились на 20 процентов. И сейчас удельные показатели выбросов парникового газа приблизительно такие же, как и во многих мегаполисах мира. Это связано с модернизацией топливно-энергетического хозяйства столицы, ведь около ста процентов энергетических ресурсов вырабатывается только на газовом топливе. Также за последние годы в Москве созданы 540 парковых территорий, 120 рекреационных зон у воды, высажено более 12 тысяч крупномерных деревьев, открыты велодорожки и комфортные зоны отдыха в районах.

Теперь, по словам Бирюкова, необходимо перейти к повсеместному строительству "умных" домов, не выбрасывающих тепловую энергию, и сократить количество выделяемых в атмосферу вредных веществ от выхлопных газов. Способствовать этому должен другой документ, подписанный городскими властями. Как рассказал заместитель регионального директора Партнерства городов в борьбе с изменением климата Группы климатических лидеров С40 Стелиос Диакулакис, Москва, подписав декларацию "Зеленые и здоровые улицы", подтвердила намерение идти вперед по пути создания зеленого города. Согласно документу, столичные власти обязались сделать городские улицы еще чище за счет закупки автобусов только с нулевой эмиссией с 2025 года, "и к 2030 году обеспечить нулевую эмиссию на основной территории города".

По словам руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антона Кульбачевского, столица с 2021 года перестанет закупать пассажирские автобусы, работающие на ископаемом топливе, и к 2030 году заменит автопарк.

Где в Москве появятся канатные дороги

"Уже сейчас в городе около 200 комфортных электробусов, - рассказывает Кульбачевский. - А чем удобнее будет общественный транспорт, тем больше людей на него пересядет, отказавшись от использования своих автомобилей. Около 80 процентов москвичей будут пользоваться только общественным транспортом".

К слову, Кульбачевский рассказал "РГ", что в будущем году на Климатический форум городов могут пригласить известных экологов: голливудских актеров, например, Леонардо ДиКаприо, или экоактивистку - школьницу Грету Тунберг, которая номинирована учеными на Нобелевскую премию за организацию экологического движения в Швеции среди детей. По словам чиновника, их пример может стать заразительным для многих. Ведь только совместными усилиями можно сделать Москву городом с самым чистым воздухом.

Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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