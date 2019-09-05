Московские профсоюзы поддержали кандидатов, защищающих трудовые права

Столичные профсоюзы определились со своими предпочтениями на предстоящих выборах в Московскую городскую думу.

Как сообщили в городской федерации профсоюзов, москвичи получат SMS c адресом ресурса, где можно ознакомиться с кандидатами, которые заручились поддержкой организации. На сайте избиратель сможет ввести адрес своей регистрации и узнать, где находится участок, и кого в этом округе поддерживают профсоюзы.

Организация подчеркивает, что акция проводится в соответствии с законом. SMS будут получать только абоненты старше 18 лет, которые дали согласие на получение рекламных сообщений в договоре с оператором.