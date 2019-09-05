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05.09.2019 05:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Москва откажется от закупок автобусов с дизельными двигателями

Текст: Ирина Огилько
Вчера в столице во время работы III Климатического форума городов была подписана декларация "Зеленые и здоровые улицы", направленная на снижение загрязнения воздуха. Документ подписали заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков и заместитель регионального директора по Европе Партнерства городов в борьбе с изменением климата Группы климатических лидеров С40 Стелиос Диакулакис.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Как рассказал после подписания документа Петр Бирюков, Москва является лидером в преобразовании городских пространств, поэтому ее участие во всех международных сообществах - это закономерность. "То, что мы подписали соглашение, говорит о том, что нам верят, мы являемся полноправными участниками реализации глобальных проектов", - подчеркнул Петр Бирюков. А Стелиос Диакулакис отметил, что Москва в рамках декларации подтверждает свое намерение идти вперед по пути процветания и создания зеленого города.

Фото: Егор Просвирников.
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Так согласно декларации, Москва обязуется сделать городские улицы чище за счет закупки автобусов только с нулевой эмиссией с 2025 года, "и к 2030 году обеспечить нулевую эмиссию на основной территории города". Для этого, согласно документу, власти города должны увеличить количество пешеходных и велосипедных трасс, и уходить от использования техники, работающей на ископаемом топливе.

Как отметил Бирюков, для реализации этих планов, нужно продолжить начатую Москвой программу по созданию комфортной городской среды. А именно, увеличивать количество прогулочных территорий и велосипедных трасс, расширять озелененные территории. Заммэра напомнил, что за последние четыре года в городе высажено более 12 тысяч крупномерных деревьев, причем ряд посадок прошел в центральной части города на Тверской улице, Садовом кольце, улице Арбат и других. За девять лет в Москве появилось 540 парковых территорий. На территории столицы создали порядка 120 рекреационных зон у воды, где отдыхать можно как летом, так и зимой. Так же, по словам Бирюкова, необходимо переходить к повсеместному строительству "умных" домов, не выбрасывающих в атмосферу тепловую энергию.

До конца года электробусы выйдут в столице еще на восемь маршрутов

Благодаря проделанной столичными властями работе, с 1990 года выбросы углекислого газа в столице уже снизились на 20 процентов. И сейчас удельные показатели выбросов парникового газа в городе приблизительно такие же, как и во многих мегаполисах мира. Это связано, в том числе, с модернизацией топливно-энергетического хозяйства столицы, ведь около ста процентов энергетических ресурсов в Москве вырабатывается только на газовом топливе.

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский отметил, что для реализации взятых обязательств, город должен в 2024 году перестать закупать общественный транспорт, работающий на ископаемом топливе. "Уже сейчас в городе около 200 комфортных и современных электробусов перевозит пассажиров, - рассказывает Кульбачевский. - И чем удобнее будет общественный транспорт, тем больше москвичей на него пересядет. Я напомню, что в советские годы автомобилей на дорогах было мало. Москвичи привыкли к общественному транспорту, для многих и сейчас это основной источник передвижения. Без всяких ограничений в передвижении по городу на личном транспорте, наша политика позволит в будущем пересадить более 80 процентов москвичей на общественный транспорт".

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