Москвичи могут выбрать имя для новой вылетной магистрали

Москвичи смогут проголосовать за будущее наименование трассы "Южный дублер Кутузовского проспекта". Об этом мэр города Сергей Собянин написал на своем сайте.

Дело в том, что сейчас Южный дублер Кутузовского проспекта - всего лишь рабочее название на время стройки. Выбрать более благозвучное имя для трассы предстоит самим москвичам в ходе голосования. На западе Москвы имена героев войны 1812 года носят многие улицы и проспекты. А улица Генерала Дорохова, который командовал крупнейшим партизанским отрядом Отечественной войны, как раз часть дублера.

"В системе "Активный гражданин" Вы можете высказать свое мнение о том, следует ли назвать новую вылетную магистраль проспектом Генерала Дорохова, сохранив на карте Москвы память об этом удивительном человеке", - написал мэр.

Задача Южного дублера - снизить нагрузку на крупные городские магистрали, среди которых Можайское и Аминьевское шоссе, Мосфильмофская улица, а также Мичуринский и Кутузовский проспекты. Завершить строительство трассы планируется в 2020 году.