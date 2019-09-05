Избирательный марафон в столице подходит к концу. Лето выдалось политически жарким. 7 сентября в городе - день тишины, запрещается всякая агитация. А в воскресенье москвичи решат, идти им голосовать или остаться лежать на диване. Конституция гарантирует нам право участвовать в избирательном процессе и не участвовать - каждый для себя решает сам. Есть как минимум три причины, по которым стоит пойти на участок.

1. Выбор есть. Без шумных прогулок уличной оппозиции вот уже второй месяц не обходятся ни одни городские выходные. Нас убеждают: без кандидатов, снятых за нарушения, голосовать не за кого. На самом деле выбор большой. Москвичи увидят в бюллетенях фамилии 228 претендентов на 45 мандатов. Они представляют девять партий - КПРФ, ЛДПР, "Справедливую Россию", "Коммунистов России", "Родину", "Партию Роста", "Яблоко", "Гражданскую силу" и партию "Зеленых" плюс в списках фигурируют еще 62 самовыдвиженца. Так что на самом деле представлен широчайший спектр политических сил - такой конкуренции в последние годы еще не было.

2. Неправда, что Мосгордума ничего не решает. Одна из наиболее распространенных отговорок, почему не ходил на выборы: "Какой смысл? Депутаты все равно ничего не решают..." Столичный парламент вполне успешно выполняет полномочия, данные Уставом города. И прежде всего свою задачу номер один - защищать интересы москвичей. Помните, как сначала в штыки встретили идею реновации? Депутаты Мосгордумы так проработали городской закон, что все москвичи мечтают попасть в программу. И это неудивительно. Ведь 15 тысяч москвичей уже получили квартиры с самым современным ремонтом, качественной отделкой, прекрасной (особенно в сравнении с панельными пятиэтажками, которыми заросли многие спальные районы города) звукоизоляцией, лифтами, подземными и наземными парковками. Фактические ведь речь идет о квартирах бизнес-класса. Именно Мосгордума каждый год принимает бюджет столицы, определяя стратегию ее развития.

3. Если вы не пойдете голосовать - депутатов выберут другие. Москва - город большой, и кто-то же должен отстаивать интересы вашего района. Скажем, депутаты могут помочь с установкой шлагбаума во дворе. Могут участвовать в решении транспортных проблем района, решать, повышать или снижать цены на парковку, предвидеть, к чему приведет появление очередного делового центра. Если у вас будет свой депутат, будет к кому обратиться с этими и другими жизненно важными вопросами.

Если вы не пойдете голосовать, власть выберут другие

Никогда еще избирательная кампания в столице не была такой острой, как нынешняя. Для выборов городского уровня такой накал страстей и вовсе представляется беспрецедентным. Так, например, оппозиционер Алексей Навальный по большому счету пытается агрессивно навязать широкой московской аудитории исключительно свой личный выбор. И при этом он даже не скрывает - главное для него - фактически вычеркнуть из избирательных бюллетеней кандидатов, которые вместе с мэром Сергеем Собяниным могли бы работать вместе в одной команде на благо миллионов людей. Вот почему легендарный артист Василий Лановой обратился к москвичам с призывом поддержать кандидатов, готовых к конструктивному диалогу как с жителями, так и представителями исполнительной власти.

В распоряжении редакции оказался полный список Ланового:

Избирательный округ №1: ЗелАО - Титов Андрей Михайлович, район Зеленоград.

Избирательный округ №2: СЗАО - Воловец Светлана Альбертовна, районы Северное Тушино, Южное Тушино, Куркино, Молжаниновский.

Избирательный округ №3: СЗАО - Цветкова Сабина Алановна, районы Митино, Покровское-Стрешнево, часть Щукино.

Избирательный округ №4: СЗАО - Киселева Мария Александровна, районы Крылатское, Строгино, часть Кунцево.

Избирательный округ №5: СЗАО - Бабаян Роман Георгиевич, районы Филевский парк, Хорошево-Мневники, часть Щукино.

Избирательный округ №6: САО - Балыхин Михаил Григорьевич, районы Головинский, Левобережный, Ховрино, часть Западного Дегунино.

Избирательный округ №7: САО - Перфилова Надежда Рафаиловна, районы Восточное Дегунино, Дмитровский, часть Западного Дегунино и Бескудниковского.

Избирательный округ №8: САО - Кумин Вадим Валентинович, районы Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол.

Избирательный округ №9: САО - Медведев Андрей Андреевич, районы Беговой, Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский, часть Бескудниковского.

Избирательный округ №10: СВАО - Картавцева Лариса Александровна, районы Бибирево, Лианозово, Северный.

Избирательный округ №11: СВАО - Нифантьев Евгений Олегович, районы Алтуфьевский, Марфино, Отрадное.

Избирательный округ №12: СВАО - Шапошников Алексей Валерьевич, районы Свиблово, Северное Медведково, Южное Медведково.

Избирательный округ №13: СВАО - Бускин Игорь Владимирович, районы Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский.

Избирательный округ №14: СВАО - Починок Наталья Борисовна, районы Алексеевский, Бутырский, Марьина Роща, Останкинский, Ростокино.

Избирательный округ №15: ВАО - Метельский Андрей Николаевич, районы Гольяново, Метрогородок, часть Сев. Измайлово.

Избирательный округ №16: ВАО - Молев Антон Ильич, районы Богородское, Преображенское, часть Соколиной горы.

Избирательный округ №17: ВАО - Татулова Анастасия Анатольевна, районы Перово, часть Ивановского, часть Соколиной горы.

Избирательный округ №18: ВАО - Табашников Николай Игоревич, районы Восточное Измайлово, Измайлово, часть Северного Измайлово, Восточный.

Избирательный округ №19: ВАО - Назарова Ирина Александровна, районы Новогиреево, часть Вешняков, часть Ивановского.

Избирательный округ №20: ВАО - Шингаркин Максим Андреевич, районы Косино-Ухтомский, Некрасовка, Новокосино, часть Вешняков и Выхино-Жулебино.

Избирательный округ №22: ЮВАО - Святенко Инна Юрьевна, районы Капотня, часть Люблино, часть Марьино.

Избирательный округ №23: ЮВАО - Николаева Елена Леонидовна, районы Кузьминки, часть Люблино, часть Рязанского.

Избирательный округ №24: ЮВАО - Дягилев Игорь Владимирович, районы Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый.

Избирательный округ №25: ЮВАО - Стебенкова Людмила Васильевна, районы Печатники, часть Марьино.

Избирательный округ №26: ЮАО - Щитов Кирилл Владимирович, районы Братеево, Зябликово, часть Орехово-Борисово Южное.

Избирательный округ №27: ЮАО - Орлов Степан Владимирович, районы Орехово-Борисово Северное, часть Орехово-Борисово Южное.

Избирательный округ №28: ЮАО - Самышина Елена Александровна, районы Москворечье-Сабурово, часть Царицыно, часть Нагатинского затона.

Избирательный округ №29: ЮАО - Артемьев Олег Германович, районы Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, часть Царицыно.

Избирательный округ №30: ЮАО - Русецкая Маргарита Николаевна, районы Чертаново Центральное, Чертаново Южное.

Избирательный округ №31: ЮАО - Зверев Сергей Иванович, районы Нагорный, Чертаново Северное, часть Зюзина.

Избирательный округ №32: ЮАО - Мельникова Ольга Николаевна, районы Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники, часть Нагатинского затона.

Избирательный округ №33: ЮЗАО - Гусева Людмила Ивановна, районы Южное Бутово, часть Северного Бутова.

Избирательный округ №34: ЮЗАО - Семенников Александр Григорьевич, районы Ясенево, часть Зюзина, часть Северного Бутова.

Избирательный округ №35: ЮЗАО - Метлина Наталья Борисовна, районы Коньково, Теплый Стан.

Избирательный округ №36: ЮЗАО - Шарапова Ольга Викторовна, районы Котловка, Обручевский, Черемушки.

Избирательный округ №38: ТиНАО - Козлов Александр Михайлович, районы части Проспекта Вернадского и Тропарево-Никулино, часть Новой Москвы.

Избирательный округ №39: ТиНАО - Головченко Валерий Владимирович, районы Ново-Переделкино, Внуково, часть Новой Москвы.

Избирательный округ №40: ЗАО - Батышева Татьяна Тимофеевна, районы Очаково-Матвеевское, Солнцево, часть Тропарево-Никулино.

Избирательный округ №41: ЗАО - Герасимов Евгений Владимирович, районы Можайский, часть Кунцево, часть Фили-Давыдково.

Избирательный округ №42: ЗАО - Никитин Кирилл Михайлович, районы Дорогомилово, Раменки, часть Фили-Давыдково.

Избирательный округ №44: ЦАО - Свиридов Илья Тимурович, районы Замоскворечье, Таганский, Тверской, Якиманка.

Избирательный округ №45: ЦАО - Касамара Валерия Александровна, районы Басманный, Красносельский, Мещанский, Сокольники.