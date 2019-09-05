1. Выбор есть. Без шумных прогулок уличной оппозиции вот уже второй месяц не обходятся ни одни городские выходные. Нас убеждают: без кандидатов, снятых за нарушения, голосовать не за кого. На самом деле выбор большой. Москвичи увидят в бюллетенях фамилии 228 претендентов на 45 мандатов. Они представляют девять партий - КПРФ, ЛДПР, "Справедливую Россию", "Коммунистов России", "Родину", "Партию Роста", "Яблоко", "Гражданскую силу" и партию "Зеленых" плюс в списках фигурируют еще 62 самовыдвиженца. Так что на самом деле представлен широчайший спектр политических сил - такой конкуренции в последние годы еще не было.
2. Неправда, что Мосгордума ничего не решает. Одна из наиболее распространенных отговорок, почему не ходил на выборы: "Какой смысл? Депутаты все равно ничего не решают..." Столичный парламент вполне успешно выполняет полномочия, данные Уставом города. И прежде всего свою задачу номер один - защищать интересы москвичей. Помните, как сначала в штыки встретили идею реновации? Депутаты Мосгордумы так проработали городской закон, что все москвичи мечтают попасть в программу. И это неудивительно. Ведь 15 тысяч москвичей уже получили квартиры с самым современным ремонтом, качественной отделкой, прекрасной (особенно в сравнении с панельными пятиэтажками, которыми заросли многие спальные районы города) звукоизоляцией, лифтами, подземными и наземными парковками. Фактические ведь речь идет о квартирах бизнес-класса. Именно Мосгордума каждый год принимает бюджет столицы, определяя стратегию ее развития.
3. Если вы не пойдете голосовать - депутатов выберут другие. Москва - город большой, и кто-то же должен отстаивать интересы вашего района. Скажем, депутаты могут помочь с установкой шлагбаума во дворе. Могут участвовать в решении транспортных проблем района, решать, повышать или снижать цены на парковку, предвидеть, к чему приведет появление очередного делового центра. Если у вас будет свой депутат, будет к кому обратиться с этими и другими жизненно важными вопросами.
Никогда еще избирательная кампания в столице не была такой острой, как нынешняя. Для выборов городского уровня такой накал страстей и вовсе представляется беспрецедентным. Так, например, оппозиционер Алексей Навальный по большому счету пытается агрессивно навязать широкой московской аудитории исключительно свой личный выбор. И при этом он даже не скрывает - главное для него - фактически вычеркнуть из избирательных бюллетеней кандидатов, которые вместе с мэром Сергеем Собяниным могли бы работать вместе в одной команде на благо миллионов людей. Вот почему легендарный артист Василий Лановой обратился к москвичам с призывом поддержать кандидатов, готовых к конструктивному диалогу как с жителями, так и представителями исполнительной власти.
В распоряжении редакции оказался полный список Ланового:
Избирательный округ №1: ЗелАО - Титов Андрей Михайлович, район Зеленоград.
Избирательный округ №2: СЗАО - Воловец Светлана Альбертовна, районы Северное Тушино, Южное Тушино, Куркино, Молжаниновский.
Избирательный округ №3: СЗАО - Цветкова Сабина Алановна, районы Митино, Покровское-Стрешнево, часть Щукино.
Избирательный округ №4: СЗАО - Киселева Мария Александровна, районы Крылатское, Строгино, часть Кунцево.
Избирательный округ №5: СЗАО - Бабаян Роман Георгиевич, районы Филевский парк, Хорошево-Мневники, часть Щукино.
Избирательный округ №6: САО - Балыхин Михаил Григорьевич, районы Головинский, Левобережный, Ховрино, часть Западного Дегунино.
Избирательный округ №7: САО - Перфилова Надежда Рафаиловна, районы Восточное Дегунино, Дмитровский, часть Западного Дегунино и Бескудниковского.
Избирательный округ №8: САО - Кумин Вадим Валентинович, районы Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол.
Избирательный округ №9: САО - Медведев Андрей Андреевич, районы Беговой, Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский, часть Бескудниковского.
Избирательный округ №10: СВАО - Картавцева Лариса Александровна, районы Бибирево, Лианозово, Северный.
Избирательный округ №11: СВАО - Нифантьев Евгений Олегович, районы Алтуфьевский, Марфино, Отрадное.
Избирательный округ №12: СВАО - Шапошников Алексей Валерьевич, районы Свиблово, Северное Медведково, Южное Медведково.
Избирательный округ №13: СВАО - Бускин Игорь Владимирович, районы Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский.
Избирательный округ №14: СВАО - Починок Наталья Борисовна, районы Алексеевский, Бутырский, Марьина Роща, Останкинский, Ростокино.
Избирательный округ №15: ВАО - Метельский Андрей Николаевич, районы Гольяново, Метрогородок, часть Сев. Измайлово.
Избирательный округ №16: ВАО - Молев Антон Ильич, районы Богородское, Преображенское, часть Соколиной горы.
Избирательный округ №17: ВАО - Татулова Анастасия Анатольевна, районы Перово, часть Ивановского, часть Соколиной горы.
Избирательный округ №18: ВАО - Табашников Николай Игоревич, районы Восточное Измайлово, Измайлово, часть Северного Измайлово, Восточный.
Избирательный округ №19: ВАО - Назарова Ирина Александровна, районы Новогиреево, часть Вешняков, часть Ивановского.
Избирательный округ №20: ВАО - Шингаркин Максим Андреевич, районы Косино-Ухтомский, Некрасовка, Новокосино, часть Вешняков и Выхино-Жулебино.
Избирательный округ №22: ЮВАО - Святенко Инна Юрьевна, районы Капотня, часть Люблино, часть Марьино.
Избирательный округ №23: ЮВАО - Николаева Елена Леонидовна, районы Кузьминки, часть Люблино, часть Рязанского.
Избирательный округ №24: ЮВАО - Дягилев Игорь Владимирович, районы Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый.
Избирательный округ №25: ЮВАО - Стебенкова Людмила Васильевна, районы Печатники, часть Марьино.
Избирательный округ №26: ЮАО - Щитов Кирилл Владимирович, районы Братеево, Зябликово, часть Орехово-Борисово Южное.
Избирательный округ №27: ЮАО - Орлов Степан Владимирович, районы Орехово-Борисово Северное, часть Орехово-Борисово Южное.
Избирательный округ №28: ЮАО - Самышина Елена Александровна, районы Москворечье-Сабурово, часть Царицыно, часть Нагатинского затона.
Избирательный округ №29: ЮАО - Артемьев Олег Германович, районы Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, часть Царицыно.
Избирательный округ №30: ЮАО - Русецкая Маргарита Николаевна, районы Чертаново Центральное, Чертаново Южное.
Избирательный округ №31: ЮАО - Зверев Сергей Иванович, районы Нагорный, Чертаново Северное, часть Зюзина.
Избирательный округ №32: ЮАО - Мельникова Ольга Николаевна, районы Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники, часть Нагатинского затона.
Избирательный округ №33: ЮЗАО - Гусева Людмила Ивановна, районы Южное Бутово, часть Северного Бутова.
Избирательный округ №34: ЮЗАО - Семенников Александр Григорьевич, районы Ясенево, часть Зюзина, часть Северного Бутова.
Избирательный округ №35: ЮЗАО - Метлина Наталья Борисовна, районы Коньково, Теплый Стан.
Избирательный округ №36: ЮЗАО - Шарапова Ольга Викторовна, районы Котловка, Обручевский, Черемушки.
Избирательный округ №38: ТиНАО - Козлов Александр Михайлович, районы части Проспекта Вернадского и Тропарево-Никулино, часть Новой Москвы.
Избирательный округ №39: ТиНАО - Головченко Валерий Владимирович, районы Ново-Переделкино, Внуково, часть Новой Москвы.
Избирательный округ №40: ЗАО - Батышева Татьяна Тимофеевна, районы Очаково-Матвеевское, Солнцево, часть Тропарево-Никулино.
Избирательный округ №41: ЗАО - Герасимов Евгений Владимирович, районы Можайский, часть Кунцево, часть Фили-Давыдково.
Избирательный округ №42: ЗАО - Никитин Кирилл Михайлович, районы Дорогомилово, Раменки, часть Фили-Давыдково.
Избирательный округ №44: ЦАО - Свиридов Илья Тимурович, районы Замоскворечье, Таганский, Тверской, Якиманка.
Избирательный округ №45: ЦАО - Касамара Валерия Александровна, районы Басманный, Красносельский, Мещанский, Сокольники.