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05.09.2019 17:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК начал проверку по факту обрушения здания в лагере Подмосковья

Текст: Ирина Рыбникова

Следователи начали проверку после обрушения пятиэтажного здания в заброшенном пионерском лагере Подмосковья. Следователи выехали на место происшествия, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК по Московской области.

Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося здания в Подмосковье

Напомним, обрушение произошло в поселке Новая Шурма. Там находится бывший детский лагерь, которым давно никто не пользовался. Главное здание лагеря решили демонтировать, но при разборе часть конструкции рухнула, завалив троих строительных рабочих. Их сейчас вытаскивают из-под завалов кинологи с собаками.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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