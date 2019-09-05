СК начал проверку по факту обрушения здания в лагере Подмосковья

Следователи начали проверку после обрушения пятиэтажного здания в заброшенном пионерском лагере Подмосковья. Следователи выехали на место происшествия, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК по Московской области.

Напомним, обрушение произошло в поселке Новая Шурма. Там находится бывший детский лагерь, которым давно никто не пользовался. Главное здание лагеря решили демонтировать, но при разборе часть конструкции рухнула, завалив троих строительных рабочих. Их сейчас вытаскивают из-под завалов кинологи с собаками.