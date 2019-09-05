Собянин открыл развязку МКАД с улицей Генерала Дорохова после реконструкции

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в четверг движение по транспортной развязке МКАД с улицей Генерала Дорохова. Ее реконструкция завершена почти на полгода раньше запланированного срока.

В ходе работ построено 5,5 км новых дорог. В частности, построены съезды с улиц Генерала Дорохова и Торговая на обе стороны МКАД, а также с МКАД на эти улицы. Кроме того, реконструирован путепровод на пересечении с кольцом. Саму кольцевую магистраль расширили за счет нового бокового проезда с внешней стороны и обустройства переходно-скоростных полос. Торговую же улицу расширили до шести полос и соединили с улицей Княжеской, оборудовав разворот для общественного транспорта.

"Хороший подарок к Дню города. Досрочно открывается развязка на пересечении улицы Генерала Дорохова с МКАД - шестнадцатая по счету на магистрали. Развязка достаточно важная, она дает начало новой городской магистрали - Южному дублеру Кутузовского проспекта, который пройдет от МКАД до Третьего транспортного кольца. Половина ее уже построена, половина будет сдана в следующем году".

Южный дублер Кутузовского проспекта, по словам мэра, - пока лишь рабочее название новой трассы. Настоящее имя ей дадут сами москвичи в ходе голосования."Трасса начинается от улицы Генерала Дорохова, героя войны 1812 года, соратника Суворова и Кутузова, который принимал активное действие в разгроме французов под Москвой. Поэтому, как один из вариантов, это может быть имя генерала Дорохова, а может, и другое имя. Давайте решим на "Активном гражданине"", - предложил глава города.

Южный дублер Кутузовского проспекта - 24-я вылетная магистраль столицы. Ее строительство позволит соединить такие крупные трассы, как МКАД, ТТК, Северо-Западную хорду, Южную рокаду, Мосфильмовскую и Минскую улицы, а также Бережковскую набережную. Вместе с этим значительно снизится нагрузка на Можайское и Аминьевское шоссе, Мичуринский и Кутузовский проспекты.