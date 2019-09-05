Новости

Путин пошутил про возраст у власти 13:47
Кувалда против скальпеля: истребитель МиГ-21 сравнили с F-22 13:45
Украинский гранатомет оказался у террористов раньше, чем на вооружении ВСУ 13:33
Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов 13:26
На Дону в трюме судна нашли тело матроса 13:21
Главный тренер сборной Коста-Рики уволился из-за скуки 13:20
В Керчи полиция начала проверку жестокого убийства собаки 13:13
В Дагестане пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль 13:13
Суд Украины освободил похищенного украинскими спецслужбами Цемаха 13:12
Президент Гватемалы ввел режим ЧП в пяти регионах страны 13:11
В Волгограде задержали банду торговцев икрой 13:10
Археологи раскопали череп пещерного льва на окраине Красноярска 13:10
ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы 13:10
"Яндекс" установит камеры для обнаружения сонных водителей 13:05
Лукашенко поблагодарил главу МВД за раскрытие ограбления ювелирного магазина 13:04
В Сибири столкнулись два самолета: Виновные заплатят по 1000 рублей 13:04
В Госдуме оценили идею Грефа об отмене экзаменов в школах 13:00
Собянин открыл развязку МКАД с улицей Генерала Дорохова после реконструкции 12:41
Минск готов выстраивать образцовые отношения с Азиатским банком инвестиций 12:35
АвтоВАЗ назвал цены на "драйверскую" Lada Granta 12:34
СМИ: Валентина Гафта парализовало после инсульта 12:32
Сын двукратного чемпиона мира по футболу умер во время игры 12:30
"Почта России" и японская Itsumo запустят торговую онлайн-площадку 12:19
Вышел трейлер российского мистического триллера "Девятая" 12:18
Трейлер: МакКонахи, Ривз, Динклейдж, Камбербэтч, Бри Ларсон и другие 12:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Микробы показали климат будущего
Микробы показали климат будущего
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
05.09.2019 12:41
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин открыл развязку МКАД с улицей Генерала Дорохова после реконструкции

Текст: Иван Пышечкин

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в четверг движение по транспортной развязке МКАД с улицей Генерала Дорохова. Ее реконструкция завершена почти на полгода раньше запланированного срока.

В ходе работ построено 5,5 км новых дорог. В частности, построены съезды с улиц Генерала Дорохова и Торговая на обе стороны МКАД, а также с МКАД на эти улицы. Кроме того, реконструирован путепровод на пересечении с кольцом. Саму кольцевую магистраль расширили за счет нового бокового проезда с внешней стороны и обустройства переходно-скоростных полос. Торговую же улицу расширили до шести полос и соединили с улицей Княжеской, оборудовав разворот для общественного транспорта.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Собянин открыл на МКАД новую развязку

"Хороший подарок к Дню города. Досрочно открывается развязка на пересечении улицы Генерала Дорохова с МКАД - шестнадцатая по счету на магистрали. Развязка достаточно важная, она дает начало новой городской магистрали - Южному дублеру Кутузовского проспекта, который пройдет от МКАД до Третьего транспортного кольца. Половина ее уже построена, половина будет сдана в следующем году".

Южный дублер Кутузовского проспекта, по словам мэра, - пока лишь рабочее название новой трассы. Настоящее имя ей дадут сами москвичи в ходе голосования."Трасса начинается от улицы Генерала Дорохова, героя войны 1812 года, соратника Суворова и Кутузова, который принимал активное действие в разгроме французов под Москвой. Поэтому, как один из вариантов, это может быть имя генерала Дорохова, а может, и другое имя. Давайте решим на "Активном гражданине"", - предложил глава города.

Южный дублер Кутузовского проспекта - 24-я вылетная магистраль столицы. Ее строительство позволит соединить такие крупные трассы, как МКАД, ТТК, Северо-Западную хорду, Южную рокаду, Мосфильмовскую и Минскую улицы, а также Бережковскую набережную. Вместе с этим значительно снизится нагрузка на Можайское и Аминьевское шоссе, Мичуринский и Кутузовский проспекты.

Власть Работа власти Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
Путин ответил Абэ про мирный договор
Индия предоставит миллиардный кредит Дальнему Востоку
Скворцова: Введение четырехдневной рабочей недели нуждается в обсуждении
Курс доллара опустился ниже 66 рублей