Собянин: С 2011 года в Москве отреставрировано более 1,3 тыс объектов

За последние годы в Москве отреставрировано 1300 памятников истории и архитектуры. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал сегодня, осмотрев восстановленную усадьбу Сытина в одноименном переулке.

По словам мэра, около половины памятников приведены в порядок на деньги частных инвесторов. "Революция в области реставрации произошла не только за счет столичного бюджета, но и благодаря пониманию состоятельных граждан, что это нужно для сохранения истории, - отметил Собянин. - Многие памятники архитектуры нуждались не только в охране, но и в спасении. Одному городу сделать все это не под силу". В текущем году восстановлено уже 119 объектов культурного наследия. В оставшиеся месяцы работы планируют завершить еще на двухсот памятниках. В их числе - театральное училище им. Щукина в Большом Николопесковском переулке, доходный дом Баскакова, башни Донского монастыря.

А вот реставрация усадьбы Сытина, принадлежавшей сыну капрала лейб-гвардии Измайловского полка, завершена. Дом в стиле зрелого московского классицизма - один из немногих, которому удалось "выжить" после пожара 1812 года. После революции его переделали под коммунальные квартиры. И только в 1978-1985-х годах зданию вернули исторические интерьеры и планировку. Правда, тут "прописались" сотрудники "Росрыбпромсбыта" министерства рыбного хозяйства СССР. С 1990-х некогда красивая усадьба оказалось заброшенной и не использовалась двадцать лет. Не мудрено, что за это время начала разрушаться. Восстановили усадьбу почти за три года. Помогли сохранившиеся чертежи, фотографии и документы. Как рассказала "РГ" руководитель проекта реставрации Наталья Минаева, для стен и фасада дома удалось подобрать оттенки цветов, что были тут несколькими веками ранее. "Отреставрированы и уникальные печные изразцы, хотя они были залиты цементом", - пояснила она. Восстановлен рисунок дубового паркета в помещениях и антресолях первого этажа. Вторую жизнь обрели деревянные лестницы. Ступени и поручни сделаны из дуба. Больше всего хлопот доставили стены. Когда сняли штукатурку, мастера увидели местами прогнившую и поросшую грибком древесину. На обработку специальным раствором ушла уйма времени, вспоминают реставраторы.

Обновленную усадьбу скоро займут офисы. Такое решение принял арендатор, поскольку здание досталось ему по городской программе "Рубль за метр". Дом выставили на торги, а затраты на реставрацию взял на себя победитель. Взамен город отдал помещения в аренду на 49 лет по символичной цене - один рубль за квадратный метр в год. Усадьба Сытина стала 17 объектом, получившим новую жизнь по такой схеме. Еще десять памятников по этой программе сейчас реставрируются.