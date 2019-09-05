В ЦИКе оценили влияние цифровых технологий на явку

Более 12 тысяч избирателей намерены принять участие в двух экспериментах, которые пройдут в Москве в Единый день голосования. По мнению заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, новые технологии могут оказать заметное влияние на явку, одна уже сейчас, другая - в перспективе.

Напомним, в этом году впервые в истории российских выборов жители 20 регионов смогут проголосовать в Москве на 30 цифровых участках. Речь идет о 16 субъектах Федерации, где 8 сентября избирают губернаторов, а также о четырех одномандатных округах, по которым пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы.

"На цифровых избирательных участках мы имеем около 2,5 тысячи заявлений, это несущественно влияет на явку", - сказал он журналистам, добавив, что на данном этапе цель не в повышении явки, а в тестировании новой технологии.

Еще одно новшество - дистанционное электронное голосование в трех округах Москвы на выборах депутатов Мосгордумы. По словам Николая Булаева, здесь уже подано более 10 тысяч заявлений. "На мой взгляд, это существенное количество", - сказал он, пояснив, что в упомянутых округах проживают от 140 до 160 тысяч избирателей. И при явке, например, в 30% участники электронного голосования составят заметную группу. "Сегодня нам надо оценить надежность этой технологии и ее востребованность в других регионах", - добавил Булаев.

При этом зампред ЦИК подчеркнул, что нововведения не всегда дают результат в первый год применения. Так, например, было с сервисом "Мобильный избиратель": в 2017 году им воспользовались порядка 200 тысяч человек, на выборах президента в 2018 году - более пяти миллионов. "Сегодня на таких же выборах, какие были в 2017 году, у нас "Мобильным избирателем" на региональных выборах воспользовались около 400 тысяч человек. Это много, это существенно влияет на явку", - привел он пример.

"Всякое нововведение дает эффект, когда люди начинают привыкать к нему, когда начинают понимать, что это, и научились им пользоваться в полном объеме", - резюмировал Николай Булаев.