В ЦИКе оценили влияние цифровых технологий на явку

Новости

В Севастополе завели дело по факту смерти пенсионерки у больницы 18:31
Назван исполнитель одной из главных ролей в сериале "Властелин колец" 18:15
Эксперт: покупатели "драйверской" Lada Granta хотят выделяться из толпы 18:00
На севере Петербурга нашли чемодан с убитой женщиной внутри 17:57
В Сочи объявили штормовое предупреждение 17:30
В Саратове рассказали о состоянии членов экипажа опрокинувшегося Ми-8 17:27
СК начал проверку по факту обрушения здания в лагере Подмосковья 17:21
Беспилотники "Яндекса" начнут перевозить пассажиров в 2023 году 17:18
В Петербурге появится памятник великому Баху 17:16
Новой Skoda Octavia RS очень не повезло на испытаниях 17:10
Путин посетит космодром Восточный 17:07
Школьник из Бурятии, которого поздравил Путин, будет учиться в Петербурге 17:06
Путин, Моди, Абэ и Баттулга посетили турнир по дзюдо 17:06
В Кремле не подтвердили планы телефонного разговора Путина с Зеленским 17:04
ГАЗ создаст преемника "Валдая" 17:00
Дипломаты рассказали о судьбе российских моряков с британского танкера 16:56
В Чечне нашли 250-килограммовую авиабомбу 16:55
На те же грабли: когда появится первый пикап Hyundai 16:53
Гуру театра из РФ, Украины и Беларуси дадут мастер-классы студентам в Минске 16:52
Поиски пропавшей на Вологодчине 2-летней девочки показали на видео 16:51
Хлебников рассказал о работе над вторым сезоном "Обычной женщины" 16:48
Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося здания в Подмосковье 16:42
Московские профсоюзы поддержали кандидатов, защищающих трудовые права 16:32
Умер создатель "российской Лары Крофт" Юрий Бобров 16:25
В Дагестане скончался третий пострадавший в ДТП с поездом 16:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС защитил права жителей многоквартирного дома при межевании двора
ВС защитил права жителей многоквартирного дома при межевании двора
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
05.09.2019 17:59
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В ЦИКе оценили влияние цифровых технологий на явку

Текст: Галина Мисливская
Более 12 тысяч избирателей намерены принять участие в двух экспериментах, которые пройдут в Москве в Единый день голосования. По мнению заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, новые технологии могут оказать заметное влияние на явку, одна уже сейчас, другая - в перспективе.

Напомним, в этом году впервые в истории российских выборов жители 20 регионов смогут проголосовать в Москве на 30 цифровых участках. Речь идет о 16 субъектах Федерации, где 8 сентября избирают губернаторов, а также о четырех одномандатных округах, по которым пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы.

Общественники предупредили о возможных провокациях на выборах в Мосгордуму

"На цифровых избирательных участках мы имеем около 2,5 тысячи заявлений, это несущественно влияет на явку", - сказал он журналистам, добавив, что на данном этапе цель не в повышении явки, а в тестировании новой технологии.

Еще одно новшество - дистанционное электронное голосование в трех округах Москвы на выборах депутатов Мосгордумы. По словам Николая Булаева, здесь уже подано более 10 тысяч заявлений. "На мой взгляд, это существенное количество", - сказал он, пояснив, что в упомянутых округах проживают от 140 до 160 тысяч избирателей. И при явке, например, в 30% участники электронного голосования составят заметную группу. "Сегодня нам надо оценить надежность этой технологии и ее востребованность в других регионах", - добавил Булаев.

Фото: Pixabay
Заявление на голосование на дому можно подать через госуслуги

При этом зампред ЦИК подчеркнул, что нововведения не всегда дают результат в первый год применения. Так, например, было с сервисом "Мобильный избиратель": в 2017 году им воспользовались порядка 200 тысяч человек, на выборах президента в 2018 году - более пяти миллионов. "Сегодня на таких же выборах, какие были в 2017 году, у нас "Мобильным избирателем" на региональных выборах воспользовались около 400 тысяч человек. Это много, это существенно влияет на явку", - привел он пример.

"Всякое нововведение дает эффект, когда люди начинают привыкать к нему, когда начинают понимать, что это, и научились им пользоваться в полном объеме", - резюмировал Николай Булаев.

Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Единый день голосования 8 сентября 2019 года
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
В Саратове рассказали о состоянии членов экипажа опрокинувшегося Ми-8
В Кремле не подтвердили планы телефонного разговора Путина с Зеленским
Путин предлагал Трампу купить у России гиперзвуковое оружие
Скворцова: Введение четырехдневной рабочей недели нуждается в обсуждении