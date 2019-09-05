В Подмосковье гадюки покусали более 100 человек

Влажная и нежаркая погода этого лета способствует повышенной активности змей, которых жители и дачники Подмосковья встречают не только в лесах, но и в парках, и даже на своих дачных участках.

Нередко люди не замечают рептилию до последнего, бесцеремонно вторгаясь в ее личное пространство, - и тогда змея нападает на человека. Самые активные змеи водятся на востоке Подмосковья.

Как рассказала журналистам министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова, в этом году в больницы региона из-за укусов гадюк обратились 113 человек. По словам министра, если у человека нет аллергии на змеиный яд, укусы для него не смертельны. Но все равно после нападения змеи рекомендуется принять таблетку от аллергии, обездвижить место укуса, чтобы яд медленнее распространялся по организму, и немедленно везти пострадавшего в больницу.