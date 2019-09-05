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05.09.2019 10:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Подмосковье гадюки покусали более 100 человек

Текст: Ирина Рыбникова

Влажная и нежаркая погода этого лета способствует повышенной активности змей, которых жители и дачники Подмосковья встречают не только в лесах, но и в парках, и даже на своих дачных участках.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Как отличить ядовитых змей от неядовитых и избежать укуса

Нередко люди не замечают рептилию до последнего, бесцеремонно вторгаясь в ее личное пространство, - и тогда змея нападает на человека. Самые активные змеи водятся на востоке Подмосковья.

Как рассказала журналистам министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова, в этом году в больницы региона из-за укусов гадюк обратились 113 человек. По словам министра, если у человека нет аллергии на змеиный яд, укусы для него не смертельны. Но все равно после нападения змеи рекомендуется принять таблетку от аллергии, обездвижить место укуса, чтобы яд медленнее распространялся по организму, и немедленно везти пострадавшего в больницу.

Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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