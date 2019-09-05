В школьной столовой под Липецком нашли рис с червями

В школе №2 города Задонска Липецкой области сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора обнаружили червивый рис. Проверку учебного заведения начали после того, как к правоохранителям обратилась одна из горожанок.

Как сообщили в прокуратуре региона, в образовательное учреждение выехали в тот же день. "Доводы обращения подтвердились: в рисе, предназначенном для детского питания, были обнаружены черви", - отметили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Как выяснилось, питание школьникам поставляется на основании муниципального контракта, который заключен с одной из специальных фирм, и теперь сотрудники прокуратуры проверяют эту организацию. По результатам проверки примут меры прокурорского реагирования.