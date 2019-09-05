Вадим Кстенин: "У нас большие планы на будущий год"

уть больше года назад на улице Краснознаменной, 33 находилось здание вечерней школы, подлежавшее сносу. Жители района выступили с инициативой организовать на его месте зеленую зону. За три месяца пустырь преобразился - здесь высадили липы и кустарники, уложили газоны и плитку, поставили скамейки, детскую площадку и спортивные снаряды.
- Мы были очень рады, когда начали строить сквер. В нашем микрорайоне много детей - думаю, что это место будет очень востребовано, - отметила жительница Ленинского района Юлия.
Благодаря поддержке воронежской компании "Аксиома" работы проведены с учетом самых современных технологий.
- Детские площадки спроектированы с использованием 3D-фигур, покрытие выполнено из травмобезопасных материалов, отвечающих требованиям нового технического регламента. Парковая мебель оцинкована, что препятствует коррозии стали и делает ее более долговечной, - рассказал генеральный директор ФК "Аксиома", депутат гордумы Иван Кандыбин.
В сквере установлены светодиодные лампы, способные поворачиваться на 360 градусов. Это позволит обеспечить равномерное рассеивание света по всей территории. Кроме того, зона отдыха оснащена системой видеонаблюдения.
- Это очень хорошо, когда в городе появляются новые благоустроенные общественные пространства. Большие парки и скверы не всегда находятся в пешей доступности для наших горожан, не всегда у них есть время туда специально приезжать. Сквер имени Челюскинцев - это очень хороший пример взаимодействия между властью и социально ориентированным бизнесом, - подчеркнул глава Воронежа Вадим Кстенин.
По его словам, за два последних года в городе было создано около 40 небольших зон отдыха в спальных микрорайонах. Некоторые из них, как и сквер имени Челюскинцев, благоустроены за счет частных инвесторов.
- У нас большие планы и на будущий год, - добавил Вадим Кстенин. - Еще ряд бизнес-структур готов поучаствовать в развитии наших инициатив. Я думаю, что мы продолжим создавать по несколько небольших общественных пространств каждый год, в том числе в рамках муниципально-частного партнерства.