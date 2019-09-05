Вадим Кстенин: "У нас большие планы на будущий год"

Новая зона отдыха появилась в Ленинском районе. Сквер имени Челюскинцев создали на месте аварийного здания. Благоустроить территорию помогла финансовая компания.

уть больше года назад на улице Краснознаменной, 33 находилось здание вечерней школы, подлежавшее сносу. Жители района выступили с инициативой организовать на его месте зеленую зону. За три месяца пустырь преобразился - здесь высадили липы и кустарники, уложили газоны и плитку, поставили скамейки, детскую площадку и спортивные снаряды.

- Мы были очень рады, когда начали строить сквер. В нашем микрорайоне много детей - думаю, что это место будет очень востребовано, - отметила жительница Ленинского района Юлия.

Благодаря поддержке воронежской компании "Аксиома" работы проведены с учетом самых современных технологий.

- Детские площадки спроектированы с использованием 3D-фигур, покрытие выполнено из травмобезопасных материалов, отвечающих требованиям нового технического регламента. Парковая мебель оцинкована, что препятствует коррозии стали и делает ее более долговечной, - рассказал генеральный директор ФК "Аксиома", депутат гордумы Иван Кандыбин.

В сквере установлены светодиодные лампы, способные поворачиваться на 360 градусов. Это позволит обеспечить равномерное рассеивание света по всей территории. Кроме того, зона отдыха оснащена системой видеонаблюдения.

- Это очень хорошо, когда в городе появляются новые благоустроенные общественные пространства. Большие парки и скверы не всегда находятся в пешей доступности для наших горожан, не всегда у них есть время туда специально приезжать. Сквер имени Челюскинцев - это очень хороший пример взаимодействия между властью и социально ориентированным бизнесом, - подчеркнул глава Воронежа Вадим Кстенин.

По его словам, за два последних года в городе было создано около 40 небольших зон отдыха в спальных микрорайонах. Некоторые из них, как и сквер имени Челюскинцев, благоустроены за счет частных инвесторов.

- У нас большие планы и на будущий год, - добавил Вадим Кстенин. - Еще ряд бизнес-структур готов поучаствовать в развитии наших инициатив. Я думаю, что мы продолжим создавать по несколько небольших общественных пространств каждый год, в том числе в рамках муниципально-частного партнерства.