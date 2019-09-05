Владимирец на BMW насмерть сбил двух детей

Молодой водитель из города Коврова Владимирской области насмерть сбил двух детей-пешеходов, сообщает региональное УМВД.

По данным полиции, ДТП на улице Первомайской в поселке Мелехово Ковровского района произошло около 19:50 4 сентября. Наезд на двух пешеходов - мальчика и девочку 2006 года рождения - совершил 23-летний житель города Коврова, который находился за рулем автомобиля BMW-320.

- В результате ДТП дети получили тяжелые травмы - один из них скончался на месте происшествия, второй - в карете скорой помощи, - сообщили в УМВД.

Полиция на своем официальном сайте разместила видео с места гибели 13-летних детей. Эксперты выясняют причины и обстоятельства ДТП.