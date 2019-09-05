На ВДНХ в самом разгаре Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) - она открылась 4 сентября и продлится до 8-го. Что унести с собой с главного литературного события осени - в материале "Российской газеты".

Шамиль Идиатуллин. Бывшая Ленина: Роман. - М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной.

Фильтры тройные, лучшие в городе, ресторан с претензиями, а все равно внутри пованивает. Рядом с городом, на бывших полях бывшего совхоза "Новая жизнь" теперь растет свалка. Горожане почти привыкли, что нельзя открывать окна, что маски и освежители воздуха - товары первой необходимости, что квартиры продаются за бесценок, что больницы переполнены. Что каждый кандидат во время очередных выборов клянется решить проблему и остановить безобразие. Место действия - город Чупов Сарасовской области, значит - почти везде. А свалка растет, она уже не проблема, а катастрофа. В том числе и личная катастрофа главных героев, точка невозврата для каждого. И еще символ - беспечности, алчности, подлости, трусости, пассивности, предательства, равнодушия... Нужное подчеркнуть.

"Бывшая Ленина" - литературное событие года. Вроде бы традиционный социально-производственный роман с политтехнологиями, но жесткий алгоритм традиции ломается, автор предлагает более высокий уровень осознания очевидных и неочевидных взаимосвязей в постоянно изменяющемся мире.

От автора

"Старик усмехнулся и пояснил, странновато интонируя:

- Миллионы тут. Миллиарды. И еда, и для дома, и для урожая. Выкинули, в говно превратили, идиоты, а можно было...

Он замолчал. Иван подождал и сказал:

- Да чего-то никто не хочет эти миллиарды забирать".





Содзи Симада. Дом кривых стен /Пер. с яп. - Москва : Эксмо.

По-японски изысканные герметичные убийства в лучших традициях жанра, у читателя все улики на руках.

Ольга Погодина-Кузмина. Уран: Роман. - М. : Флюид ФриФлай.

Восемь лет, как закончилась война, северо-восточная Эстония, закрытый город Силламяэ, советский атомоград. Здесь добывали сланцы, позже нашли урановую руду, построили комбинат, разумеется, совершенно секретное производство. Трудятся и присланные со всей страны специалисты, и местные, и заключенные, рядом лагерь, атомному проекту нужны бесплатные рабочие руки. В окрестностях еще остались лесные братья, а на самом объекте затаился шпион. "Уран" - остросюжетный "советский роман" (приемы, отчасти язык), написанный с точки зрения современного человека. Не сталинистский, не антисталинский, не разоблачительный. Про историю и про людей. Несколько десятилетий назад об "Уране" бы сказали: открывает "неизвестные страницы отечественной истории".

От автора

"Мне кажется, в любой войне - в том числе идеологической, информационной, и даже в конфликте человека с самим собой - побеждает тот, кто понимает корни и истоки своих страхов. И моя книга - еще один инструмент, помогающий пройти этот путь".

Александр Яковлев. Желтый рейд. Путевой дневник путешествия по Азии в экспедиции автомобильного общества "Ситроен"(1931-1932). - М.: Искусство - XXI век.

Сильный информационный повод придумал Андре Ситроен - проехать на своих автомобилях по местам, куда, возможно, и нога человека не ступала. Лучшее доказательство того, что машины заслуживают доверия. Экспедиция была организована образцово, в составе операторы, фотографы, механики, врачи, радисты, инженеры, натуралист, геолог, археолог и повар, конечно. Часть маршрута пролегала по СССР, долго велись переговоры, в результате - не договорились. Поэтому особенно интересен нам "русский след" - приглашенный в качестве художника-этнографа Александр Яковлев. В итоге 800 живописных и графических работ. Он не только рисовал, но и записывал, подробно, день за днем. Если забыть, что это документ, читается как приключенческий роман в духе Джека Лондона. В альбоме десятки фотографий из архива экспедиции и коллекция картин и зарисовок автора. Кстати, вскоре после "Желтого рейда" Андре Ситроен объявил себя банкротом и вскоре умер. Романтика - дорогое удовольствие.

От автора

"По нашим шагам идет шпион с глазами вареного судака. Но уже проехали большой оазис Куча, вокруг которого столько интересных с точки зрения археологии мест. Глаза наши натыкаются на обломки небольших статуй. Мы ступаем по произведениям искусства!"

Маша Трауб. Лишние дети. - М.: Эксмо.

Лишними детьми бывают не только сироты. Лишний - это когда тебя забирают из детского сада позже всех, не просят для тебя роль Снегурочки на утреннике, не защищают, не верят, не пытаются понять, не хранят твои рисунки, не готовят специально для тебя вкусный завтрак даже на день рождения. У Риты-Маргариты есть мама и дом, ей шесть, одна ходит в детский сад и чувствует себя ненужной. Никому. Маме она усложняет жизнь, воспитатели называют проблемной, другим взрослым вообще наплевать, в лучшем случае не замечают. Разве что добрая сторожиха нальет полную кружку горячего чая, пока она леденеет на ветру в ожидании мамы. И не одна Рита такая. Их много таких, детей, которым не рады. Они не знают, как радоваться, если им вдруг устраивают праздник. Книга для Маши Трауб необычная, откровенная, даже страшная книга о несчастливом детстве.

От автора

"Многие дети живут, потому что живут. А я жила по-другому, выживала. Каждый день. И каждый прожитый день шел мне в копилку".

Софья Багдасарова. Воры, вандалы и идиоты: Криминальная история русского искусства. - М.: Эксмо.

Лихое чтение, познавательное и развлекательное одновременно. Новеллы, байки, интермедии, из которых становится понятно, как устроен этот бизнес, и очевидно, что искусствоведы, арт-дилеры и коллекционеры - люди азартные и веселые.

От автора.

"Украв картины, не складывайте полотна, как плед, - сворачивайте в рулоны! Так красочный слой картины имеет намного больше шансов уцелеть. Другой важный нюанс: холсты надо сворачивать красочным слоем наружу, а не внутрь. По законам физики это скручивание внутрь вредит краске сильнее, чем скручивание наружу".

Брайан Китинг. Гонка за Нобелем: История о космологии, амбициях и высшей научной награде / Пер. с англ. - М.: Альпина нон-фикшн.

Нобелевские лауреаты - почти небожители, так сложилось, такова репутации премии. Путь кто-то сомневается, говорит, что дали не тем и не за то, есть более достойные, все равно для ученого (сейчас мы не о литературе, там свои интриги) это переход даже не в высшую лигу, в элиту. Астроном Брайан Китинг разработал эксперимент и совершил открытие, достойное заветной медали. Но... вместо нее получил уникальный опыт, благодаря которому появился своеобразный документальный триллер об идолах и идеалах, гордости, коварстве. Обида, разочарование? Возможно, живой человек, имеет право. Только в первую очередь это очень личная честная книга о "страсти, которая побуждает ученых шагать в неизведанное". И эта страсть точно не премия, пусть даже и Нобелевская.

От автора

"Книга не преследует цель разжечь полемику или не оставить камня на камне от нобелевского института. Вместо этого я предлагаю уникальный инсайдерский взгляд на самую влиятельную премию в мире, которая способна преломлять и даже искажать реальность для ученых, как это случилось со мной... Книга родилась из моего искреннего желания, чтобы Нобелевская премия по физике вернула свое благородное предназначение: быть маяком совершенства для всех физиков".

Мэри Бирд. Цивилизации. Образы людей и богов в искусстве от Древнего мира до наших дней / Пер. с англ. - М.: Альпина нон-фикшн.

"Неудобная правда заключается, однако, в том, что так называемыми "варварами" могут оказаться люди, имеющие иной, отличный от нашего взгляд на то, что значит быть цивилизованным и что важно в человеческой культуре. В конце концов, что для одного - варварство, для другого - цивилизация".

Александра Маринина. Другая правда: Роман в 2 т. - М.: Эксмо.

Пятидесятый роман Александры Марининой. Каменская и преступление из прошлого.

Тем временем

Обширная программа нынешней ММКЯ посвящена изданиям для юных читателей, и без них уйти с ярмарки просто непозволительно. На что обратить внимание? Вот пара советов.

"Герда. История одного кита" - очень трогательная книга, которая будет интересная не только детям. Она познакомит читателей с обитателями мирового океана и его экологией, расскажет, почему так важно бережно относиться к природе. В основе история про китенка, на семью которого напали китобои.

"Город будущего" - новинка серии "Наука с котом Шредингера". Умные вещи уже могут отвечать на вопросы, подсчитывать пройденное число шагов, управлять стадионом... А что они вообще из себя представляют и когда появились? Читая с ребенком эту книжку, можно "прокачаться" и самому.