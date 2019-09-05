Абэ рассказал о "пуде соли" с Путиным

"Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать, в Россию можно только верить", - начал свою речь японский лидер и неожиданно предложил заменить в этом стихотворении слово "Россия" на "Япония". "Можно только верить Японии, верить в Японию", - пояснил он и привел несколько тезисов.

"Япония - это авангард", - сказал Абэ. "Мы раньше всех в мире столкнулись с такой проблемой, как старение населения", - напомнил он. "Япония - это решение, - продолжил он. - У нас есть решения для этих проблем". "Япония - это партнер, - объяснил премьер-министр этой страны. - Это страна, которой вы все можете доверять. Обещав что-то, японцы выполняют это из поколения в поколение". Он также показал слайды, где слева были российские нацпроекты, а справа - пункты плана российско-японского сотрудничества. Все они были соединены красными линиями.

Абэ сообщил, что с Владимиром Путиным встречался уже 27 раз. "Мы столько разделили трапез, что наши отношения можно назвать такими, что о них говорят: вместе съели пуд соли", - сравнил он.

"У нас безграничные возможности", - заявил японский лидер. В частности, он обещал упростить визы для студентов и сообщил, что две авиакомпании его страны хотят запустить прямые рейсы во Владивосток.

"Японии и России именно сейчас нужно создавать будущее вместе", - заявил Абэ. "Владимир, ты и я видим одно и то же будущее, давай же двигаться вперед к нему", - призвал он к заключению мирного договора. "Давай вдвоем сделаем все, чтобы мы продолжали двигаться к этой цели пока мы не достигли ее. Давай возьмем на себя ответственность перед историей и заключим мирный договор", - заключил японский премьер.