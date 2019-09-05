Александр Козлов: Дальний Восток ждет роста индийских инвестиций

После приезда премьер-министра Индии Нарендры Моди на Дальнем Востоке ожидают скачкообразного роста индийских инвестиций в регион. Об этом "РГ" в кулуарах Восточного экономического форума рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

"Мы это ощутили еще даже до его приезда, - отметил министр. - Многие решения уже обсуждаются с точки зрения реализации проектов, уже подписан ряд соглашений".

Александр Козлов сообщил, что в том числе обсуждались вопросы коммуникаций, транспортной доступности. "Чтобы не только через Москву летать в Индию, а и через Владивосток это было возможно, это очень важно для столицы Дальнего Востока, который является основой многих инвестпроектов, - отметил он. - Мы видим эту интеграцию к нам, я даже не представляю, что будет после (визита Моди - "РГ")".