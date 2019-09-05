Александр Козлов: Проект нацпрограммы развития Дальнего Востока доработают

Проект нацпрограммы развития Дальнего Востока доработают с учётом финансовых возможностей. Об этом "РГ" в кулуарах Восточного экономического форума рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Сейчас проект национальной программы развития Дальнего Востока находится на рассмотрении в правительстве. "С учётом вчерашнего поручения президента он будет доработан с учётом финансовых возможностей. Самое важное, чтобы эти финансовые возможности были оценены, потому что мы не должны допустить документ, который будет говорить о намерениях, которые не смогут быть выполнены. Пускай лучше будет меньше, но качественнее и сделано то, что обещали, в срок и вовремя. Наша задача эти возможности оценить с Минфином и отраслевыми коллегами, определить приоритеты и начать ее реализовывать", - заявил Александр Козлов.

После заседания президиума Госсовета вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отметил, что Владимир Путин поручил в течение 2,5 месяцев доработать программу и представить на утверждение, тогда и решится вопрос ее финансирования.