Александр Левинталь: Ущерб от паводка в ЕАО превысил 2 млрд рублей

В Еврейской автономной области, по предварительным подсчетам, ущерб от паводка составил 2,2 миллиарда рублей. Об этом на полях V Восточного экономического форума сообщил губернатор области Александр Левинталь.

"На самом деле ущерб будет больше. Оценочные работы идут", - заявил глава ЕАО в интервью РИА Новости.

Александр Левинталь отметил, что наибольший урон был нанесен сельскому хозяйству. Паводок уничтожил почти вдвое больше посевов, чем во время наводнения в 2013 году. Тогда погибли 33 тысячи гектаров, а в этот раз - 56 тысяч гектаров. Причем половина того, что уцелело еще может пропасть, потому что из-за дождей не удавалось проводить правильную обработку.

Ущерб жилым строениям меньше, чем шесть лет назад. На сегодняшний день подтоплено около 200 домов, пять тысяч дач и 2,5 тысячи земельных участков.

Во время заседания Госсовета, которое прошло в рамках ВЭФ, губернатор ЕАО попросил президента оказать области помощь в ликвидации последствий паводка.