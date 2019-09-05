Андрей Белоусов назвал главную проблему бизнеса в ДФО

На период до 2024 года в Дальневосточном федеральном округе запланированы огромные стройки, прежде всего связанные с созданием и модернизацией транспортной инфраструктуры. Это реконструкция БАМа и Транссиба, прокладка дорог, строительство портовых зон, 40 аэропортов.

- Вопрос - кто это все будет делать, - подчеркнул на сессии "Повышение инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока" ВЭФ помощник президента Российской Федерации Андрей Белоусов. - На мой взгляд, сейчас с большим отрывом на первое место будет выходить кадровая проблема.

По словам генерального директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой, на Дальнем Востоке самый низкий показатель в России по доступности кадров и по их подготовке. Она отметила, что и у АСИ, и у WorldSkills Russia есть готовые решения, в том числе управленческие, в данной сфере.

- Но эти решения не востребованы. Мы не видим активности со стороны руководителей субъектов, - сказала она.

На сессии проанализировали позиции дальневосточных субъектов в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. По поручению президента РФ в 2020 году все регионы ДФО должны войти в ТОП-30 рейтинга. Пока с этой задачей справились только Якутия и Камчатский край. Вместе с тем на Дальнем Востоке есть ощутимые преимущества для ведения бизнеса. Так, сроки регистрации предприятий и подключения к электросетям заметно короче, чем в других регионах страны.

- Однако есть и множество слабых сторон, на которых я посоветовала бы сконцентрироваться руководителям субъектов, - заявила Светлана Чупшева. - Предприниматели жалуются на административное давление, коррупцию и высокие тарифы на электроэнергию. Есть проблемы с регистрацией прав собственности. Отмечаются пробелы законодательства по защите прав инвесторов, недостаток сервисов и неэффективность специальных организаций по работе с инвесторами, дефицит финансовых мер поддержки, качество и доступность трудовых ресурсов.

Предприниматели называют перекосы в деятельности контрольно-надзорных органов одним из основных негативных факторов.

- Все согласятся: Федеральная антимонопольная служба способна любой нацпроект похоронить просто на раз-два, - привел пример глава Республики Саха Айсен Николаев. И поделился опытом: - Я был вынужден обратиться к Главному федеральному инспектору, и мы создали специальную рабочую группу, куда входят федеральный инспектор, председатель правительства республики, руководители регионального управления ФАС, структурных подразделений министерств, и число жалоб предпринимателей в части нацпроектов резко упало.

Андрей Белоусов сообщил, что из 11 регионов, входящих в ДФО, шесть поднялись в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата на десять и более позиций.

- С моей точки зрения, это ставит крест на мифе о специфике Дальнего Востока, - сказал помощник президента РФ. - Среди поднявшихся в рейтинге есть глубоко дотационные регионы. Значит, дело - не в деньгах, не в федеральном финансировании, а прежде всего в настойчивости исполнительной власти субъектов РФ в ДФО, добивающихся снятия барьеров для бизнеса.

Он напомнил, что в решении задачи социально-экономического подъема Дальнего Востока острейшей проблемой становится обеспечение экономики макрорегиона качественной рабочей силой.

- Мы дадим поручение: в течение ближайших трех месяцев каждый субъект должен подготовить перспективный план обеспечения рабочих мест с учетом задач, заложенных в

нацпроектах и особенно в комплексном плане развития инфраструктуры. Надо посчитать - сколько рабочих мест будет создано до 2024 года, что мы сможем заполнить сами, а что - за счет привлеченных трудовых ресурсов.